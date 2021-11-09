Как назвать мальчика в честь бога Велеса: кому славянский бог подарит силу духа и интуицию

Во все времена родители желают обезопасить и улучшить жизнь своих детей, особенно мальчиков. Ведь, считается, что они должны сохранять, усиливать и продолжать свой род, а в мире существует много препятствий. На Руси верили: если ребенку дают имя, посвященное Богу, то в трудный момент Он защитит их сына.
Сегодня мы разберем имя Влесослав (слав.) – славящий Велеса.
Славянский бог Велес связан с самыми разнообразными силами и покровителями: его ассоциируют с поэзией и мудростью, владыкой вод (океанов, морей, кораблей и водопадов). Он вместе охотник и защитник домашнего скота, а также владыка подземного царства, которое показано в индоевропейской концепции преисподней как пастбища.
Изначально он был лесным богом, появляясь в преданиях в виде медведя. При этом считается, что Велес может превратиться и в другое животное. Одно из возможных объяснений представления Велеса в виде медведя состоит в том, что это животное считалось царем зверей. Однако в системе верований южных славян Велес считался "Повелителем всех волков" и считался богом-волком.
Древние славяне очень любили Велеса, защищавшего скот и заботившегося о животных и растениях. Кроме того, Велес ассоциировался с простыми людьми, охотниками и крестьянами. Стоит отметить, что с Велесом часто конфликтовал Перун, вызывая тем самым смену времен года.