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В Госдуме прокомментировали причины, по которым приостанавливают выплату пенсии

1:57:0611/9/2021
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Чаще всего у человека не хватает подтверждающих справок.

В России могут приостановить пенсионные выплаты. Фото: Pixabay.com

В Госдуме сообщили, что чаще всего пенсионные выплаты прекращаются из-за того, что справки граждан не соответствуют действительности. Такое заявление прозвучало в эфире "Дума ТВ" от члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб.
Парламентарий заявила, что в большинстве случаев это касается справок подтверждающих уровень образования человека.

– Это касается справок об образовании, которое было получено за границей, на территории России все образовательные документы выдаются в едином формате. За границей пока к этому не пришли, – считает Бессараб.

Также стало известно, что выплаты пособий возобновляются, когда россияне устраняют все неполадки с документами. Ранее ПФР озвучивал перечень причин, по которым выплаты могут быть остановлены. Например, перестать платить могут пенсионерам, которые своевременно не предоставили результаты медицинской экспертизы. А иностранным гражданам могут перестать платить, если срок действия вида на жительство будет просрочен. Такая мера распространяется и на россиян, которые переехали в другую страну.

Могут прекратиться и выплаты по потере кормильца для лиц, старше 18-и лет. Например, если своевременно не предоставить справку, подтверждающую, что получатель является студентом образовательного учреждения и проходит обучение в очной форме.

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пенсии пенсионерыПриостановка выплатПФР
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