В рубрику "Сообщи свои новости" написал Тяпкин Ляпкин:
Сегодня мой рассказ будет про больничку на микрорайоне. Господа, мне просто охота упасть и засунуть голову в грязь, а потом высунуть и долго орать в небо. Я постараюсь описать весь ужас, который происходит в больнице. У меня поднялась температура, и я пошел, и пришел, а там вход один через красную зону. Вот этот коридорчик, в котором сдавали кровь из пальца и мочу сделали красной зоной. Народу битком, возле кабинета, на лестнице, на улице. Все харчат, всем плохо, и любой заходящий в больницу проходит через этих людей, которые, скорей всего, заражены коронавирусом. Других путей нет. Нужно подняться на второй этаж и пройти через него, а потом спустится в регистратуру. С температурой и кашлем, а потом еще и там постоять полдня, а потом обратно в красную зону. Господа, если у меня была простуда, то теперь вероятность того, что я подхватил коронавирус, большая. Никакой организованности, одно сплошное головотяпство. Принимают по полчаса, а народ прибывает и прибывает.