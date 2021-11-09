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09.11
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Сегодня мой рассказ будет про больничку на Микрорайоне. Господа, мне просто охота упасть и засунуть голову в грязь, а потом высунуть и долго орать в небо

1:38:3611/9/2021
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Я постараюсь описать весь ужас, который происходит в больнице.

Горожанин в шоке. Фото: "Курьер.Среда"

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Тяпкин Ляпкин:

Сегодня мой рассказ будет про больничку на микрорайоне. Господа, мне просто охота упасть и засунуть голову в грязь, а потом высунуть и долго орать в небо. Я постараюсь описать весь ужас, который происходит в больнице. У меня поднялась температура, и я пошел, и пришел, а там вход один через красную зону. Вот этот коридорчик, в котором сдавали кровь из пальца и мочу сделали красной зоной. Народу битком, возле кабинета, на лестнице, на улице. Все харчат, всем плохо, и любой заходящий в больницу проходит через этих людей, которые, скорей всего, заражены коронавирусом. Других путей нет. Нужно подняться на второй этаж и пройти через него, а потом спустится в регистратуру. С температурой и кашлем, а потом еще и там постоять полдня, а потом обратно в красную зону. Господа, если у меня была простуда, то теперь вероятность того, что я подхватил коронавирус, большая. Никакой организованности, одно сплошное головотяпство. Принимают по полчаса, а народ прибывает и прибывает.

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больнойкоронавирусполиклиника №2Больница.
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