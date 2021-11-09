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В Новосибирске ночью автомобиль каршеринга влетел в бетонное ограждение

2:17:3011/9/2021
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После ДТП пострадавших госпитализировали в городскую больницу.

В ДТП в центре Новосибирска пострадали два человека. Фото: Pixabay.com

В Новосибирске машина каршеринга врезалась в бетонное ограждение. Все случилось ночью 9 ноября в Тихом центре. Сообщается, что в аварии пострадали два человека. Водителя и пассажира авто доставили в медучреждение. По словам очевидцев, столкновение произошло в третьем часу ночи недалеко от дома №2 на проспекте Дмитрова.

– Пострадали два человека, их увезли на машине скорой помощи, – сообщил очевидец.

В службу 112 звонок о случившемся ДТП поступил в 02:11, пишет портал NGS.RU. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, скорой помощи и МЧС.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что пермский полицейский спас участников дорожного движения от 14-метровой фуры, которая ехала без водителя. Автовладелец умер за рулем от сердечного приступа. Оперуполномоченный обратил внимание на автомобиль и обогнал его на служебной машине, после чего запрыгнул в него на ходу и припарковал на дороге.

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пострадавшиеДТПавария
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