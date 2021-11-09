Прогноз магнитных бурь с 14 по 18 ноября 2021: метеопатов ожидает трехдневный шторм на солнце. Как с помощью режима дня снизить влияние геоударов

Время от времени нашу планету настигают разные испытания. Помимо стихий, которые действуют на Земле, порой приходится получать удары из космоса, которые создают магнитные бури. А главным виновником таких волнений становится Солнце. Небесное светило создает солнечные вспышки из заряженных частиц. Эти частицы достигают нашей планеты с помощью солнечного ветра. Они ударяются о магнитосферу и создают колебания, называемые геомагнитными бурями.
Магнитные бури случаются до четырех раз за месяц. Их длительность может быть как один день, так и достигать недели. Все зависит от силы солнечной вспышки.
В ноябре уже было две геомагнитные бури, а теперь ожидается третья, которая, по предварительным прогнозам, приходится на середину месяца. 15 и 16 ноября — ожидается магнитная буря силой в три балла. Первые колебания начнутся с вечера 14 ноября, а успокоится магнитосфера вечером 16 ноября.
Резкие изменения космической погоды создают нагрузку на организм человека, которому приходится приспосабливаться к преобладающим климатическим условиям. За это отвечает вегетативная нервная система. Кроме того, люди, страдающие хроническими заболеваниями, такими как астма или ревматизм, обычно особенно чувствительны к погоде и вынуждены иметь дело с серьезными симптомами, чем те, у кого ранее не было заболеваний. Также стресс и нарушения сна могут привести к метеочувствительности.
Профилактика метеозависимости:
В первую очередь, следует закалить свое тело, чтобы оно могло лучше адаптироваться к изменениям погоды. Для этого не нужно никаких великих дел. Ежедневная прогулка при ветре может помочь снизить чувствительность к погоде.
Однако самым эффективным способом будет спорт. Если регулярно посещать сауну и принимать холодный душ, совмещая это с тренировками, то можно очень хорошо укрепить свою иммунную систему надолго. Также полезны виды спорта на выносливость, езда на велосипеде, лыжи и бег.
Еще одной главной профилактикой здоровья является достаточный сон, не менее восьми часов в сутки. Кроме того, короткий сон может пойти вам на пользу, чтобы вы могли расслабить свое тело и уменьшить стресс.
Последний и не менее важный шаг к укреплению иммунитета — правильное питание. Здоровое и сбалансированное питание, с фруктами, овощами и злаками — улучшает общее состояние организма. Также по возможности избегайте алкоголя и никотина.