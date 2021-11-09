Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
09.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Какие таблетки от коронавируса существуют в мире: они заменяют вакцинацию?

2:33:4911/9/2021,Ирина Новая
0

Множество усилий брошено на разработку вакцин, что позволяет предотвратить тяжёлые последствия заболевания. Но это помогает не всегда.

Противовирусное средство из ряда ингибиторов протеазы создала компания «Pfizer». Фото: Pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
Британские ученые нашли ген, который может удвоить риск смерти от COVID-19

Британские ученые нашли ген, который может удвоить риск смерти от COVID-19Учёные пробуют древний метод медицины для доставки вакцины от коронавируса в организмЕщё 232 новости

Современные протоколы лечения коронавируса больше направлены на устранение симптомов, чем на борьбу с возбудителем заболевания. Отечественные противовирусные средства не так эффективны, как хотелось бы медикам, особенно в условиях появления новых штаммов коронавируса.

Множество усилий брошено на разработку вакцин, что позволяет предотвратить тяжёлые последствия заболевания. Но это помогает не всегда. Проверим, какие новые препараты от коронавируса могут появиться на мировом рынке в ближайшее время.

Молнупиравир

Исследователи Университета Эмори проверили, насколько это лекарство, изначально созданное для борьбы с гриппом, активно против возбудителей коронавируса. В группе испытуемых, которым давали «Молнуправир», количество госпитализаций снизилось вдвое по сравнению с группой, получавшей плацебо. Количество летальных исходов тоже упало на 50%. Результаты ещё предстоит проверить экспертам.

Принцип работы препарата – встраивать ошибки в генетический код вируса, мешая ему размножаться и повреждать клетки организма. «Молнуправир» рекомендуют давать пациентам старше 18 лет, у которых подтвердили коронавирус. Курс приёма длится 5 дней.

Великобритания одобрила «Молнуправир» для лечения англичан с повышенными рисками осложнений от коронавируса. Другие страны Евросоюза, как и США, ещё рассматривают – стоит ли применять новое лекарство.

Производством «Молнуправира» занимается компания «Merck». До конца года она намерена выпустить 10 миллионов курсов препарата. Практически все из них предварительно раскуплены правительствами стран.

Паксловид

Противовирусное средство из ряда ингибиторов протеазы создала компания «Pfizer». Подобные препараты хорошо зарекомендовали себя в борьбе с ВИЧ-инфекцией и гепатитом C. В 2003 году прототип «Паксловида» использовался во время вспышки атипичной пневмонии, вызванной одним из предшественников нынешнего коронавируса.

Свежее исследование показало, что «Паксловид» на 89% снизил угрозу попасть в больницу или погибнуть от коронавируса. Препарат получали 775 пациентов разной степени тяжести.

Сейчас «Паксловид» рассматривается американским Управлением контроля пищевых продуктов и медикаментов FDA и международными органами. Одобрение препарата позволит выпустить его в широкий оборот. Представители «Pfizer» пока не называли точной цены, однако пообещали сделать «Паксловид» доступным для жителей многих стран.

Можно будет не прививаться?

Вопрос, смогут ли новейшие препараты полностью заменить вакцинацию, остаётся открытым. И вопрос не только в том, насколько лекарства эффективны. Пройдёт немало времени, прежде чем любой россиянин сможет купить их в аптеке.

Представители здравоохранения США акцентируют внимание на том, что вакцинация была и останется лучшим способом обезопасить себя от смертоносных последствий коронавируса. Появление «Паксловида» и «Молнуправира» – всего лишь шаг, призванный улучшить терапевтический арсенал в борьбе с заболеванием.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
коронавирусCOVID-19антитела вакцина
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Всё равно надо будет колоть жидкость?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 9 ноября 2021 года
2:19:13 11/9/2021
Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 9 ноября 2021 года
В Новосибирске ночью автомобиль каршеринга влетел в бетонное ограждение
2:17:30 11/9/2021
В Новосибирске ночью автомобиль каршеринга влетел в бетонное ограждение
9 ноября - День дарения огня семи греющим свечкам: согрей теплой открыткой свою подругу и друга
2:15:53 11/9/2021
9 ноября - День дарения огня семи греющим свечкам: согрей теплой открыткой свою подругу и друга
Категорические запреты на день святого преподобного Нестора Летописца, автора «Повести временных лет»
2:00:16 11/9/2021
Категорические запреты на день святого преподобного Нестора Летописца, автора «Повести временных лет»
В Госдуме прокомментировали причины, по которым приостанавливают выплату пенсии
1:57:06 11/9/2021
В Госдуме прокомментировали причины, по которым приостанавливают выплату пенсии
Грешно ли работать 9 ноября в день преподобного Нестора Летописца?
1:30:19 11/9/2021
Грешно ли работать 9 ноября в день преподобного Нестора Летописца?
С днем отрядов милиции спецназа! 9 ноября самые смелые открытки для профессионалов-героев своего дела
1:15:45 11/9/2021
С днем отрядов милиции спецназа! 9 ноября самые смелые открытки для профессионалов-героев своего дела
Зарок на Параскеву: почему по народным приметам женщинам в ночь с 9 на 10 ноября срочно необходимо начать плести пелену – особое покрывало для иконы
1:00:39 11/9/2021
Зарок на Параскеву: почему по народным приметам женщинам в ночь с 9 на 10 ноября срочно необходимо начать плести пелену – особое покрывало для иконы
Трогательные слова в Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма 9 ноября
12:15:13 11/9/2021
Трогательные слова в Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма 9 ноября
БердскПогода в Бердске 9 ноября 2021: зачем на Руси в этот день давали обеты и что значит сильный ветер сегодня, рассказываем
11:30:55 11/8/2021
Погода в Бердске 9 ноября 2021: зачем на Руси в этот день давали обеты и что значит сильный ветер сегодня, рассказываем