Какие таблетки от коронавируса существуют в мире: они заменяют вакцинацию?

Современные протоколы лечения коронавируса больше направлены на устранение симптомов, чем на борьбу с возбудителем заболевания. Отечественные противовирусные средства не так эффективны, как хотелось бы медикам, особенно в условиях появления новых штаммов коронавируса.
Множество усилий брошено на разработку вакцин, что позволяет предотвратить тяжёлые последствия заболевания. Но это помогает не всегда. Проверим, какие новые препараты от коронавируса могут появиться на мировом рынке в ближайшее время.
МолнупиравирИсследователи Университета Эмори проверили, насколько это лекарство, изначально созданное для борьбы с гриппом, активно против возбудителей коронавируса. В группе испытуемых, которым давали «Молнуправир», количество госпитализаций снизилось вдвое по сравнению с группой, получавшей плацебо. Количество летальных исходов тоже упало на 50%. Результаты ещё предстоит проверить экспертам.
Принцип работы препарата – встраивать ошибки в генетический код вируса, мешая ему размножаться и повреждать клетки организма. «Молнуправир» рекомендуют давать пациентам старше 18 лет, у которых подтвердили коронавирус. Курс приёма длится 5 дней.
Великобритания одобрила «Молнуправир» для лечения англичан с повышенными рисками осложнений от коронавируса. Другие страны Евросоюза, как и США, ещё рассматривают – стоит ли применять новое лекарство.
Производством «Молнуправира» занимается компания «Merck». До конца года она намерена выпустить 10 миллионов курсов препарата. Практически все из них предварительно раскуплены правительствами стран.
ПаксловидПротивовирусное средство из ряда ингибиторов протеазы создала компания «Pfizer». Подобные препараты хорошо зарекомендовали себя в борьбе с ВИЧ-инфекцией и гепатитом C. В 2003 году прототип «Паксловида» использовался во время вспышки атипичной пневмонии, вызванной одним из предшественников нынешнего коронавируса.
Свежее исследование показало, что «Паксловид» на 89% снизил угрозу попасть в больницу или погибнуть от коронавируса. Препарат получали 775 пациентов разной степени тяжести.
Сейчас «Паксловид» рассматривается американским Управлением контроля пищевых продуктов и медикаментов FDA и международными органами. Одобрение препарата позволит выпустить его в широкий оборот. Представители «Pfizer» пока не называли точной цены, однако пообещали сделать «Паксловид» доступным для жителей многих стран.
Можно будет не прививаться?Вопрос, смогут ли новейшие препараты полностью заменить вакцинацию, остаётся открытым. И вопрос не только в том, насколько лекарства эффективны. Пройдёт немало времени, прежде чем любой россиянин сможет купить их в аптеке.
Представители здравоохранения США акцентируют внимание на том, что вакцинация была и останется лучшим способом обезопасить себя от смертоносных последствий коронавируса. Появление «Паксловида» и «Молнуправира» – всего лишь шаг, призванный улучшить терапевтический арсенал в борьбе с заболеванием.