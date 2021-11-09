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Дыхательная гимнастика Стрельниковой для реабилитации легких после коронавируса: 10 очень важных для вас простых упражнений

2:38:4311/9/2021,Ирина Новая
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Поражение лёгких коронавирусом требует реабилитации. Дыхательной гимнастике здесь отведена особая роль.

Комплекс рекомендуется выполнять в первой половине дня 2-3 недели после выздоровления. Фото: Pixabay

Гимнастика Стрельниковой – комплекс приёмов, созданных для возвращения голоса у профессиональных певцов после болезней дыхательных путей. Несколько лет назад медики заметили, что упражнения восстанавливают работу лёгких, что позволило рекомендовать их большинству пациентов.

Поражение лёгких коронавирусом требует реабилитации. Дыхательной гимнастике здесь отведена особая роль. Она безопасна и подходит практически всем. Но без согласования с врачом не обойтись, ведь комплекс Стрельникова запрещён при повышенной температуре, гипер- и гипотонии, склонности к инсульту и ишемии миокарда.

Как только врач дал добро – можно приступать. На дыхательную гимнастику уходит чуть меньше получаса. Комплекс рекомендуется выполнять в первой половине дня 2-3 недели после выздоровления. Хорошее самочувствие во время упражнений означает, что они выполняются правильно. Головокружение и тошнота требуют прекратить гимнастику или снизить её темп до комфортного.

Дышим руками

Понадобится встать прямо, вытянув руки перед собой и согнув так, чтобы локти смотрели вниз, а ладони – вперёд. На медленном глубоком вдохе кулаки нужно сжимать, на выдохе – разжимать. Понадобится 20 циклов дыхания.

Разминаем шею

С поворотом головы понадобится сделать резкий вдох, с возвращением – выдох. Скрутки влево и вправо чередуются. Достаточно 20 циклов дыхания.

Касаемся плеча

В положении стоя голова со вдохом наклоняется, ухо идёт к плечу до соприкосновения. С выдохом – возврат в исходное положение. Следующий цикл выполняется в противоположную сторону. Чередуют 20 повторений.

Включаем диафрагму

В положении стоя руки опускают на пояс, чуть ближе к животу. Кулаки должны быть сжаты. На глубоком вдохе руки слегка нажимают на приподнимающиеся мышцы пресса. На выдохе – расслабляются. Достаточно 15 повторений.

Обнимаем себя

В положении стоя руки зависают на уровне груди. На вдохе понадобится резко обнять себя за плечи, на выдохе – отпустить. Повторяют 20 циклов.

Качаем насос

Из положения стоя с ногами на ширине плеч нужно слегка наклониться вперёд со вдохом и вернуться с выдохом. Руки расслаблены, доставать ими до пола необязательно. Понадобится 30-40 повторений.

Большой маятник

Из устойчивого положения корпус наклоняется вперёд на вдохе и возвращается в исходное положение с обхватыванием плеч руками. Упражнение выполняется неспешно, 20 повторений.

Кошачья скрутка

На вдохе из положения стоя делается поворот туловища с лёгким полуприседанием. На выдохе корпус возвращается в прямое положение. Ноги и таз зафиксированы на месте. Скрутки чередуются то влево, то вправо. Достаточно 20 повторений – по 10 в каждую сторону по очереди.

Шагаем на месте

С резким вдохом нога сгибается в колене и поднимается к груди, как при марше. Выдох – и ступня возвращается на землю. Следующий дыхательный цикл выполняется с другой ногой. Достаточно 20 чередований.

Приседаем

Левая нога ставится вперёд на шаг дальше правой. На вдохе вес тела переносится на неё с полуприседанием, выдох возвращает корпус в исходное положение. После 10 повторений выполняется аналогичный комплекс для правой ноги.

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коронавирусCOVID-19антитела вакцина
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