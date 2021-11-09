Детальный гороскоп для каждого знака зодиака на Новогоднюю ночь 31 декабря 2022 года: что ждет каждого в первые часы года «трёх двоек»

Народное выражение «как год начнёшь – так и проведёшь» родилось не просто так. Первые часы наступающего года обладают особой силой и влиянием на дальнейшую жизнь. И для каждого зодиакального представителя это влияние разное. Его определяет положение покровительствующих созвездий относительно планет. Завеса тайны, окутывающей ночь с 2021 на 2022 год, приоткрывается силами ведущих астрологов современности.
Овен
На празднике Овны будут в центре внимания. Их наряд и образ будут источать обаяние и магнетизм. Судьбоносных изменений Новогодняя ночь не принесёт, но приятные впечатления подарит точно.
Телец
У Тельцов будет шанс узнать какую-то важную информацию или завести знакомство, влияющее на их карьерное положение в дальнейшем. Главное – не упустить момент в праздничной суете.
Близнецы
Новогодняя ночь может стать причиной болезни или травмы, поэтому Близнецам рекомендуется встретить 2022 год дома, в кругу семьи. Особую осторожность нужно соблюдать в отношении инфекционных заболеваний.
Рак
На этот раз компанейские Раки выступят организаторами праздника, поэтому отдохнуть будет не так просто – постоянно будут назревать вопросы, отвлекающие от общего веселья. Если Раки не поддадутся эмоциям – их репутация сильно вырастет в глазах близких.
Лев
Львов посетит ощущение чуда и новогоднее настроение. С большой вероятностью, они получат подарок, возвращающий их в детство. Однако впадать в полный инфантилизм не стоит.
Дева
Новогодняя ночь воссоединит Дев с теми людьми, которые никак не находили возможность встретиться. Появится повод восстановить общение с дальними родственниками или старыми друзьями.
Весы
Для Весов праздник может обернуться стрессом, если они возьмут на себя слишком много ответственности. Главное здесь – уметь вовремя сказать «нет», выкроив себе часы отдыха и расслабления.
Скорпион
Скорпионам сложно будет найти компанию для встречи Нового года. Провести праздник в одиночестве может быть полезно для духовного опыта. Но если изоляция слишком томительна, от неё следует отказаться.
Стрелец
Ночь будет пронизана романтикой. Подавляющее большинство Стрельцов встретят год наедине с партнёром, в интимной обстановке. Одиноким Стрельцам рекомендуется не пропустить свою любовь.
Козерог
Ярким и праздничным выдастся Новый год для Козерогов. Настроение будет создавать всё – от гостей до подарков и украшений. Можно будет накопить максимум позитивных эмоций.
Водолей
Гостеприимными хозяевами на этот раз выступят Водолеи. Угощением останутся довольны все. И не важно, будет ли стол накрыт домашними или заказными блюдами. Рекомендуется не пропустить полезные контакты.
Рыбы
По-настоящему судьбоносным праздник станет для Рыб. Им придётся пройти сквозь небольшой духовный кризис, который способен помочь верно расставить приоритеты и изменить дальнейшую жизнь.