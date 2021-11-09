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В Новосибирской области с 12 ноября вводят QR-коды на посещение некоторых общественных мест

3:10:4211/9/2021
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Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

С 12 ноября в Новосибирске вводят пропускной контроль в заведения общепита. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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В Новосибирском регионе губернатор Андрей Травников заявил, что с 12 ноября будет действовать пропускной режим на наличие QR-кодов у посетителей в заведениях общественного питания.

– Дополнительные меры будут действовать с 12 ноября 2021 года. Теперь в кафе и рестораны будут пропускать только вакцинированных граждан, – заявил глава.

Также Травников сообщил, что наличие QR-кодов о вакцинации от коронавируса станет обязательным условием для посещения конгрессно-выставочных мероприятий. По словам губернатора, такие меры вводятся из-за того, что в регионе тяжелая ситуация с пандемией коронавируса. А правительство области надеется, что с новыми ограничительными мерами ситуация станет лучше.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что в Хакасии боец спецназа напал с ножом на бывшую жену и ее нового мужа. Конфликт произошел, когда подозреваемый встретил своего сына на улице с новым сожителем бывшей супруги. Между молодыми людьми случился конфликт, в который вмешалась мать ребенка. Подозреваемый нанес несколько ударов ножом бывшей жене и ее возлюбленному. Пострадавшие были госпитализированы, а нападавший сам сдался сотрудникам полиции.

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