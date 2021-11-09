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Когда закончится коронавирус: почему в России идет резкий рост заболевших и умерших от ковида

2:54:1011/9/2021,Мария Родченкова
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Многие международные эксперты прогнозируют, что пандемия коронавируса может окончиться уже в следующем году, примерно в середине.

По официальным данным, за последнее время заболеваемость растет в более чем в 70 субъектах нашей страны. Фото: Pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Пандемия новой коронавирусной инфекции длится уже практически полтора года - с начала марта 2020 и все еще не заканчивается. Наоборот - на территории нашей страны она разбушевалась с новой силой и бьет все рекорды по тому, сколько случаев инфицирования выявляют каждый день. О том, когда закончится пандемия и почему в России ухудшилась ситуация с ковидом - в нашем материале.

Многие международные эксперты прогнозируют, что пандемия коронавируса может окончиться уже в следующем году, примерно в середине. Однако для этого необходимо соблюдать ряд условий. Главное из них - массовая вакцинация всей планеты. Так, по словам официального представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович, вакцинирования большинства людей на планете поможет прекращению пандемии:

"Когда будет достигнут достаточный уровень иммунитета в обществе, который не позволяет вирусу пройти, а это значит, что надо иметь достаточно вакцинированных, <обладающих> иммунитетом людей в коротком периоде времени", - цитирует ТАСС ответ эксперта на вопрос, когда завершится пандемия.

Также она подчеркнула, что рост заболеваемости вирусом зарегистрирован не только в России, но и в других странах Европы.

"Мы сейчас наблюдаем... европейский регион, где идет повышение числа случаев (заражения коронавирусом). Не только в России, но и во многих странах европейского региона. Это повышение на 18% за последние 14 дней, а повышение смертности тоже практически идет в таком же тренде. Есть много еще уязвимых - или не вакцинированных, или людей, которые не переболели, то есть у них нет иммунитета", - сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 1".

На данный момент, согласно некоторым медикам, в России как раз наблюдается пик пандемии, которого не было до весны этого года и на протяжении всего прошлого. На постоянно растущие данные также влияет то, что появляются новые, более опасные и серьезные штаммы “китайского вируса” и недостаточный уровень вакцинации населения. Несмотря на QR-коды, которые требуются для посещения многих магазинов публичных мест, люди все равно отказываются прививаться, выражая недоверие к отечественным вакцинам. Так, по мнению главы Роспотребнадзора, принятых мер пока мало.

"Я бы хотела отметить, что принимаемые сегодня меры - к сожалению, всего 28 субъектов пришли к QR-кодированию - недостаточны. Потому что развитие эпидситуации требует гораздо большего объема принимаемых мер и гораздо более быстрого реагирования на эпидситуацию и принятия необходимых мер", - приводит Интерфакс слова Анны Поповой.

По официальным данным, за последнее время заболеваемость растет в более чем в 70 субъектах нашей страны. При этом сейчас больше всего инфицируются дети и подростки, а также лица, которым более 60 лет, потому что они находятся в группе риска. Во многом это связанно с тем, что с окончанием лета у многих заканчиваются отпуска, в школах и университетах снова стартуют занятия, потому контактов между людьми намного больше, вследствие чего и заболеваемость выше. При этом среди граждан детского возраста многие не носят маски и перчатку из-за чего возрастает риск заражения. Та же ситуация и со взрослыми: в Москве несмотря на жесткий контроль многие не носят маски совсем или носят их неподобающим образом - открывая нос. По данным на 7 ноября на территории нашей страны было выявлено более 38 тысяч случаев инфицирования несмотря на недельный локдаун. В некоторых регионах страны он возымел эффект, но в части субъектов пришлось продлить карантин. Из-за прироста больных многие больницы не справляются с нагрузкой, поэтому возрасло и число смертей среди пациентов.

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коронавирусCOVID-19антитела вакцина
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