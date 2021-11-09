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Коронавирус штамма “дельта”: симптомы и когда сдавать ПЦР-тест

3:01:2811/9/2021,Мария Родченкова
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На самом первом этапе зачастую у человека появляются слабость и общее недомогание, повышенная температура тела. В целом, все что сопутствует респираторным заболеваниям.

Медики отмечают, что люди заболевают “дельта” штаммом намного быстрее, особенно молодые. Фото: Pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Любой вирус со временем мутирует, становится более опасным и невосприимчивым к лекарствам. Это касается и новой коронавирусной инфекциии. Сейчас штаммов (видов) ковида уже не менее семи и один из самых известных из них - дельта. О том, 

Много раз говорилось о том, что появление коронавируса типа “Дельта” изменило ход пандемии, потому что он более заразный, чем предыдущие типы вируса, также он быстро стал доминирующим вариантом “китайского” вируса во всем мире. А поскольку вакцины против него менее эффективны (хотя все же они помогают) необходимость в повторных вакцинациях стала предметом обсуждения во многих странах, потому что пока не очень понятно как именно следует бороться с “дельтой” и каким образом совершенствовать вакцины, потому что вирус постоянно мутирует. При этом вакцинация все равно важна, потому что она в любом случае снижает риск тяжелого течения болезни. 

Симптомы варианта “дельта” такие же, как и у оригинальной версии COVID-19. К примеру:


  1. Лихорадка или озноб.
  2. Кашель.
  3. Одышка или затрудненное дыхание.
  4. Усталость.
  5. Боли в мышцах или теле.
  6. Головная боль.
  7. Новая потеря вкуса или запаха.
  8. Больное горло.
  9. Заложенность носа или насморк.
  10. Тошнота или рвота.
  11. Понос.

На самом первом этапе зачастую у человека появляются слабость и общее недомогание, повышенная температура тела. В целом, все что сопутствует респираторным заболеваниям. Определить наличие вируса в организме может только лабораторное тестирование. Например, ПЦР-тестирование, которое следует сдать на самых первых этапах болезни. Отмечается, что сейчас уже есть разработки, которые могут определить не просто коронавирус, но и его штамм. 

Медики отмечают, что люди заболевают “дельта” штаммом намного быстрее, особенно молодые. Недавние исследования показали, что вариант “дельта” намного быстрее - и до гораздо более высоких уровней - растет в дыхательных путях организма человека. Без каких-либо симптомов болезнь могут перенести те, у кого от природы сильная иммунная защита или те, кто уже перенес любой вид коронавируса, потому что в организме в любом случае образуются антитела. 

По словам главы центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга есть минимальный порог антител в организме, который может защитить человека от “дельтаа” штамма новой коронавирусной инфекции, передают Известия:

"Мы выяснили, что 300 антител (международных единиц) защищают от дельты полностью", — заявил Гинцбург. Если же у людей более 500 единиц, то это в разы сокращает риск заразиться подобным видом вируса. В любом случае, вакцинация не только может защитить от заболевания, но и снизить риск тяжелого течения и осложнений даже, если у пациента выявлен “дельта”-вирус.

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коронавирусCOVID-19антитела вакцина
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