Коронавирус штамма “дельта”: симптомы и когда сдавать ПЦР-тест

Любой вирус со временем мутирует, становится более опасным и невосприимчивым к лекарствам. Это касается и новой коронавирусной инфекциии. Сейчас штаммов (видов) ковида уже не менее семи и один из самых известных из них - дельта. О том,
Много раз говорилось о том, что появление коронавируса типа “Дельта” изменило ход пандемии, потому что он более заразный, чем предыдущие типы вируса, также он быстро стал доминирующим вариантом “китайского” вируса во всем мире. А поскольку вакцины против него менее эффективны (хотя все же они помогают) необходимость в повторных вакцинациях стала предметом обсуждения во многих странах, потому что пока не очень понятно как именно следует бороться с “дельтой” и каким образом совершенствовать вакцины, потому что вирус постоянно мутирует. При этом вакцинация все равно важна, потому что она в любом случае снижает риск тяжелого течения болезни.
Симптомы варианта “дельта” такие же, как и у оригинальной версии COVID-19. К примеру:
- Лихорадка или озноб.
- Кашель.
- Одышка или затрудненное дыхание.
- Усталость.
- Боли в мышцах или теле.
- Головная боль.
- Новая потеря вкуса или запаха.
- Больное горло.
- Заложенность носа или насморк.
- Тошнота или рвота.
- Понос.
На самом первом этапе зачастую у человека появляются слабость и общее недомогание, повышенная температура тела. В целом, все что сопутствует респираторным заболеваниям. Определить наличие вируса в организме может только лабораторное тестирование. Например, ПЦР-тестирование, которое следует сдать на самых первых этапах болезни. Отмечается, что сейчас уже есть разработки, которые могут определить не просто коронавирус, но и его штамм.
Медики отмечают, что люди заболевают “дельта” штаммом намного быстрее, особенно молодые. Недавние исследования показали, что вариант “дельта” намного быстрее - и до гораздо более высоких уровней - растет в дыхательных путях организма человека. Без каких-либо симптомов болезнь могут перенести те, у кого от природы сильная иммунная защита или те, кто уже перенес любой вид коронавируса, потому что в организме в любом случае образуются антитела.
По словам главы центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга есть минимальный порог антител в организме, который может защитить человека от “дельтаа” штамма новой коронавирусной инфекции, передают Известия:
"Мы выяснили, что 300 антител (международных единиц) защищают от дельты полностью", — заявил Гинцбург. Если же у людей более 500 единиц, то это в разы сокращает риск заразиться подобным видом вируса. В любом случае, вакцинация не только может защитить от заболевания, но и снизить риск тяжелого течения и осложнений даже, если у пациента выявлен “дельта”-вирус.