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«Охота упасть и засунуть голову в грязь»: В Бердске пациенты в ужасе от единственного входа в поликлинику №2 через красную зону

4:32:2711/9/2021,Алина Бурова
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По словам бердчанина, народу в медицинском учреждении очень много и коронавирус подхватить легко.

Бердчанин рассказал о ситуации в поликлинике №2 Бердска. Фото: Юлии

Житель Бердска Евгений И.(имя изменено - прим.ред.) рассказал «Курьер.Среда», какие «испытания» он прошел в поликлинике №2.

- Господа, мне просто охота упасть и засунуть голову в грязь, а потом высунуть и долго орать в небо. У меня поднялась температура, и я пошел в поликлинику. Когда пришел, то увидел, что там вход только через красную зону. Коридорчик, в котором сдавали кровь из пальца и мочу, сделали красной зоной. Народу битком и возле кабинета, и на лестнице, и на улице. Все кашляют, всем плохо и любой, кто заходит в больницу проходит через этих людей, которые, скорее всего, заражены короновирусом,- произнес мужчина 9 ноября.

Бердчанин заявил, что ему тоже пришлось пройти через красную зону, чтобы попасть на второй этаж поликлиники. Евгений предполагает, что теперь и он заболел коронавирусом.

- Если у меня была раньше простуда, то теперь большая вероятность того, что я подхватил коронавирус. Никакой организованности, одно сплошное головотяпство! Принимают по полчаса, а народ прибывает и прибывает, - высказал свое мнение горожанин.

Информацию подтвердила и другая пациентка - Юлия. По ее словам, закрыт центральный вход в поликлинику.

- Все в одни двери, через запасной выход, - отметила девушка.

Также она предположила, что это связно со строительством нового центра онкологической помощи на базе полклиники №2. Но, как говорит бердчанка, до завершения работ еще далеко. Напомним, главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская заверяла, что открытие центра состоится в ноябре 2021 года.

В пресс-службе БЦГБ ситуацию прокомментировали следующим образом:

- Действительно, в связи с ремонтом, вход во взрослое поликлиническое отделение №2 сейчас один. Но при этом, пациенты, которым нужно на второй этаж не должны проходить через «красную зону». Они поднимаются к нужным им специалистам, а те, кто с подозрением на ковид, идут в «красную зону». Стоит отметить, что в любом случае, при посещении поликлиники, пациенты должны соблюдать меры предосторожности, то есть обязательно надевать защитную маску,- отметили в пресс-службе.

Напомним. что ранее «Курьер.Среда» сообщал, что в Бердске увеличилось число желающих поставить прививку. Из-за этого в поликлинике №1 даже пришлось открыть дополнительный кабинет.

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