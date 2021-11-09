Корональная вспышка на Солнце: новый мощный поток заряженных частиц обрушит на Землю магнитную бурю

Синоптики космической погоды выпустили предупреждение о солнечной буре на понедельник и вторник после того, как дыра в короне Солнца выбросила поток заряженных частиц на Землю.
По прогнозам, поток солнечного ветра ударит по магнитному полю планеты, что может вызвать незначительное геомагнитное возмущение в полярных регионах. Согласно сайту SpaceWeather.com, в результате солнечная буря может ударить с понедельника по вторник. Прогноз был опубликован после того, как рано утром в пятницу возле экваториальной области Солнца была обнаружена корональная дыра.
Корональные дыры - это области в атмосфере Солнца, где температура намного ниже, чем в окружающей среде, а солнечная плазма менее плотная.
Поскольку магнитные линии вокруг этих дыр широко раскрыты, солнечный ветер может улетать в космос, а иногда и в направлении нашей планеты, пишет EXPRESS.
Space Weather сообщает: "Небольшой поток солнечного ветра приближается к Земле, и он может вызвать полярные геомагнитные волнения, когда он прибудет 8 или 9 ноября. Газообразное вещество вытекает из экваториальной дыры в атмосфере Солнца. Полярные сияния могут появиться за Полярным кругом, когда планетарный K-индекс достигнет значения 3 или 4.»
Солнечные бури оцениваются по шкале от «G1 Minor» до «G5 Extreme».
В нижней части шкалы небольшие солнечные бури могут вызывать слабые колебания электросети и некоторые нарушения работы спутников. Слабые бури также связаны с появлением полярных сияний в высоких широтах.
Однако у сильных штормов есть потенциал, чтобы вывести из строя электросети , вывести из строя коммуникации и вызвать полярные сияния на юге, вплоть до Флориды и Техаса. Недавно на планету обрушился шторм "G3 Strong", вызвавший красивые красные полярные сияния над центральной частью США.
В этом конкретном случае, однако, не ожидается, что солнечные ветры вызовут заметные возмущения за пределами видимых полярных сияний, которые вызваны заряженными частицами Солнца, передающими энергию атомам и молекулам газа в атмосфере.
Прибытие солнечных ветров совпадает с появлением большого пятна в фотосфере Солнца.
Официально названное солнечное пятно AR2895, темное пятно, по оценкам, больше Земли.
Солнечные пятна - это временные области на Солнце, вызванные так называемым магнитным притоком.
По данным Центра прогнозирования космической погоды США (SWPC), солнечные пятна часто связаны с другими солнечными событиями, включая корональные выбросы массы (CME), радиационные бури и радиовсплески.
Синоптик космической погоды сказал: «Самые большие группы солнечных пятен могут покрывать большие участки поверхности Солнца и быть во много раз больше Земли».
На изображениях, полученных с обсерватории солнечной динамики (SDO) НАСА, видны два отдельных ядра в солнечном пятне.
Space Weather сообщает: «Каждое из двух темных ядер примерно такой же ширины, как Земля.
«Растущее двойное пятно изобилует солнечными вспышками класса C, активность которых может усилиться, если развитие региона будет идти быстрыми темпами».
По данным НАСА, солнечные пятна кажутся темнее, чем остальная часть Солнца, потому что они значительно холоднее - около 5 500F.
Солнечные пятна образуются вокруг областей с особенно сильным магнитным полем, что препятствует проникновению тепла изнутри Солнца на поверхность.