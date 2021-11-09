Она умоляла о помощи: в Бердске дежурного полиции уволили после жестокого убийства женщины. Страж порядка проигнорировал вызовы

В Бердске перед судом предстанет 30-летний бывший дежурный отдела полиции. Следственный комитет по Новосибирской области закончил расследование уголовного дела в отношении экс-полицейского. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей 293 – халатность, то есть неисполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе и обязанностей по должности, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, повлекшее по неосторожности смерть человека.
По версии следствия, 28 марта 2021 года обвиняемый находился на службе, как помощник оперативного дежурного. Ночью того же дня в отделение полиции был доставлен мужчина, которого задержали за угрозу убийством собственной жены. Угрожающего отпустили, пояснив, что для его задержания нет оснований.
Через некоторое время в отделение полиции поступил звонок от сотрудников службы 112. Они сообщили, что по адресу, откуда ранее был доставлен мужчина, слышны крики женщины. Она умоляла помочь ей. Обвиняемый находился на посту один и должен был принять необходимые меры, однако этого сделано не было. Из-за чего женщина, которая просила помощи, погибла в квартире от рук собственного мужа.
Подозреваемый не признал свою вину.
– Сотрудниками СК было допрошено множество свидетелей, также были изучены материалы камер наблюдения на посту. Кроме того были проведены некоторые эксперименты, подтверждающие, что в случае оперативного реагирования, полицейские могли бы добраться до места происшествия за три минуты, – сообщается в ведомстве.
Отметим, что по результатам служебной проверки, назначенной начальником ГУ МВД России по Новосибирской области, начальник отдела МВД России по Бердску, его заместитель, начальник дежурной части и оперативный дежурный привлечены к дисциплинарной ответственности, а дублер помощника дежурного Дежурной части уволен в связи с совершением проступка порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел.
Напомним, что по информации регионального СУ СКР, мужчина, будучи пьяным, нанес жене не менее пяти ударов ножом, от которых та погибла на месте.