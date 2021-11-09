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Гида группы, где при восхождении на Эльбрус погибло пять туристов, выписали из больницы. Мужчина ответил на все обвинения

4:05:4511/9/2021,Дарья Костина
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Группа из 19 альпинистов из разных городов России попала в снежный плен из-за ухудшения погодных условий на Эльбрусе. Группу туристов искали несколько часов, 8 человек были спасены почти сразу, остальных долго искали спасатели. Удалось спасти 14 человек: пятеро туристов не выжили. По неподтвержденным данным, в группе альпинистов была девушка одного из гидов.

Антон Никифоров (на фото справа) получил обморожения лица и конечностей. Фото: Mash
Антон Никифоров (на фото справа) получил обморожения лица и конечностей. Фото: Mash
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Гида туристической группы Антона Никифорова, где при восхождении на Эльбрус в сентябре погибло пять человек, спустя два месяца после госпитализации выписали из больницы. Сейчас 40-летний мужчина будет проходить курс реабилитации. Напомним, гид получил сильное обморожение лица и рук на высоте в 5 000 метров. О своей выписке Антон Никифоров сообщил в соцсетях.

- Неделю назад меня выписали, от души благодарю всех, кто мне помог молитвенно, морально, материально! Очень ценю вашу помощь и прошу - обращайтесь в будущем, если у вас случится беда, нужда или тоже потребуется какая-то помощь. В свою очередь обещаю тоже помогать всем нуждающимся, очень жалею, что раньше так мало это делал. Всё равно людям не в теме тяжело объяснить, например, какую проблему начинает представлять даже один участник со сломанной ногой там, на высоте. Или что может происходить с организмом, когда на высоте 5 350 альтиметр начинает показывать высоту 6 200. Напишу только, что некоторые вещи я наблюдал впервые в тот раз за весь период работы на гГоре. И это было страшно, - поделился гид.

Кстати, гид дал и оценку множественным нападкам со стороны своих коллег и СМИ. Антон Никифоров сообщил, что практически никто из коллег-гидов не стал общаться ни с ним, ни с другими гидами группы, с которой случилась трагедия.

- Пару слов о некоторых коллегах гидах, которые решили пропиариться на чужой трагедии. Ну по логике, если вы так неравнодушны к произошедшему, то вполне можно было позвонить, а лучше навестить в больнице Нальчика меня, Илью и Таулана и узнать подробности у нас, не так ли? А уж потом высказывать своё мнение в соцсетях, блогах и передачах. К моему удивлению только три гида-альпиниста расспросили лично о случившемся. Один приезжал из Терскола в Нальчик в больницу, ещё двое виделись со мной в Москве после выписки. Все остальные, кто не удосужился выяснить хотя бы основные моменты у нас, а уж потом заниматься обсуждением и саморекламой по ТВ и в Ютьюбе, даже не знаю, что вам сказать. Мы своё наказание понесём, дело прецедентное, можно сказать показное, но и вам не лишним будет на будущее узнать значение слова «карма». Конечно, это не относится к волонтерам Сергею, Денису и Артёму. Эти люди нас спасали, пускай хоть десять постов и выпусков сделают. Хотя опять же, что мешало позвонить или приехать и задать вопросы нам напрямую? Им от меня только благодарность, - поделился гид Антон Никифоров.

Напомним, ранее «Курьер. Среда» сообщал, что 23 сентября группа из 19 альпинистов из разных городов России попала в снежный плен из-за ухудшения погодных условий на Эльбрусе. Группу туристов искали несколько часов, 8 человек были спасены почти сразу, остальных долго искали спасатели. Удалось спасти 14 человек: пятеро туристов не выжили. По неподтвержденным данным, в группе альпинистов была девушка одного из гидов.

После операции спасения, один из гидов Сергей Баранов рассказывал в беседе с «Курьер. Среда» о состоянии пострадавших и рассказывал, как принимал участие в спасении группы туристов. Позже, старшего гида компании «Эльбрус - восхождение», где в одной из туристических групп при восхождении на Эльбрус погибло 5 человек, Дениса Алимова отправили в СИЗО на 2 месяца. Расследование дела все еще продолжается. Известно, что гиды, сопровождавшие группу, пока в статусе свидетелей.

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Правильно ли действовали гиды при восхождении?

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