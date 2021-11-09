12-летней девочке вырежут кишечник из-за любви к Tik-Tok

В Британии 12-летняя Лекси Майлз хотела сымитировать пирсинг на теле, чтобы повторить популярное Tik-Tok видео. Для этого девочка решила использовать два магнитных шарика, но что-то пошло нет. Ребенок проглотил шары. Пострадавшая сообщила об инциденте маме, которая немедля вызвала домой врачей. Изъять посторонний предмет из организма без хирургического вмешательства не получилось. Теперь девочку ждет операция, в ходе которой ей удалят часть кишечника.
– Я не знала о существовании этого видео. Мне только утром папа показал и сказал, что сейчас это очень популярно, – сообщила девочка.
Также известно, что на первом рентгене было видно, что магниты находятся на уровне диафрагмы, но потом они оказались в прямой кишке. Сейчас врачи ведут подготовку к проведению операции.