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В США вскрытие ветерана Второй мировой превратили в шоу в прямом эфире

4:50:2811/9/2021
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За просмотр зрителям пришлось заплатить по 500 долларов.

Тело умершего вскрыли на глазах у зрителей. Фото: Pixabay.com

Ветеран Второй мировой войны из Луизианы Дэвид Сондерс скончался от коронавируса. При жизни он завещал свое тело науке. Но из процесса вскрытия тела сделали телешоу в рамках проекта "Странности и курьёзы". Процедура прошла на глазах у многих зрителей, а чтобы попасть на нее, люди заплатили по 500 долларов (более 35-и тыс. рублей). Все это происходило в зале одного из отелей, а гостями стали не только люди, которых интересует наука.

Вдове Сондерса сейчас 92-года, когда она узнала о том, как использовали тело ее умершего мужа, она была в шоке. Женщина считает, что ее возлюбленного использовали, как "кусок мяса". Она собирается судиться с организатором такого мероприятия.
Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» сообщала, что в Набережных Челнах мужчина нашел отрубленную женскую руку под ванной своего соседа. После увиденного, он сразу заявил в полицию. Экспертиза показала, что руку отрубили примерно два месяца назад. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку.

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