У трех знаков зодиака 9 ноября будет очень тяжелый день

Под энергетическим влиянием нашего Солнца Скорпиона и Луны Козерога три знака зодиака, у которых будет тяжелый день 9 ноября 2021 года, могут почувствовать разочарование из-за чувства, что время событий в нашей жизни не совпадает с тем, что мы действительно хотим. заставляют нас проявлять нетерпение и принимать решительные меры.
В то время как часть этого - комбинация Скорпиона и Козерога, другая - квадрат между Марсом и Сатурном, который также происходит сегодня.
Этот напряженный аспект между планетой, которая хочет, чтобы мы предприняли действия, и той, которая пытается заставить нас выучить уроки, связанные с этим, сталкивается в небе, создавая пространство для чувства нетерпения, пишет Your Tango.
Квадраты не являются отрицательными аспектами, но, как кульминация в нашем любимом боевике, это точка, к которой все ведет и где все меняется.
Сегодня, как бы Марс ни желал, чтобы мы продвигались вперед с теми страстями и истинами, которые сосредоточены в самой глубокой части нас самих, Сатурн хочет, чтобы мы задумались о том, как мы собираемся сделать это, если мы извлекли достаточно уроков из своего прошлого, чтобы будьте готовы двигаться вперед и достаточно замедлиться, чтобы все происходило в божественное время, а не в наше время.
Это является для нас самым большим переключением, потому что, если мы можем оставаться в месте принятия и потока, мы также можем иметь больше возможностей находиться в пространстве, где мы не торопимся, чтобы что-то происходило, потому что мы верим, что когда они предназначены к, они будут.
Поскольку у нас действительно так много глубокой энергии Скорпиона, присутствующей в Марсе , Меркурии и Солнце, присутствующих в этом знаке зодиака, важно не забыть открыть пространство внутри нас, чтобы можно было почувствовать истину, вместо того, чтобы пытаться подавить то, что она есть. мы чувствуем.
Чем больше мы избегаем правды под Скорпионом, тем больше мы будем действовать, и нет ничего хуже, чем исправлять то, что мы сделали не только тогда, когда мы были нетерпеливы, но и когда мы не доверяли процессу.
Знаки зодиака, у которых 9 ноября 2021 года будет тяжелый день:
Лев (23 июля - 22 августа)Сегодня могут быть какие-то чувства к другим людям, особенно к кому-то, с кем вы находитесь в романтических отношениях, и кажется, что они не ценят работу и процессы, через которые вы недавно проходили.
Вы добились больших успехов в самостоятельной работе, которая позволяет вам открываться другим по-другому, чем раньше, из пространства любви, принятия и показа им без мгновенного удовлетворения для себя.
Но ощущение того, что другой не проявляет благодарности, также может быть просто пространством для суждения о том, как, по вашему мнению, он должен себя вести, не обязательно давая ему возможность проявить себя.
Попытайтесь сегодня ослабить чувства, которые у вас возникают, и отвлечься от ожиданий определенного поведения.
Нет ничего плохого в том, чтобы чувствовать себя ценным и любимым нашим партнером, но мы должны обязательно смотреть дальше того, что нужно нашему эго, в то, чего желает наша душа.
Также помните о саботаже сегодня, поскольку вместо того, чтобы брать на себя ответственность за свои чувства, вы можете вместо этого создать ситуацию из ничего, что может навредить развитию отношений.
Близнецы (21 мая - 20 июня)Не все соскальзывает с нашей спины, поэтому, когда мы делаем вид, что у нас всегда все хорошо, мы не можем очень удивляться, когда все всегда относятся к нам так, как если бы мы были такими.
Мы не можем создать для себя реальность, а затем расстроиться, что другие ее поддерживают. Иногда для вас естественно перепрыгивать с одной вещи на другую, пытаясь преодолеть или уйти от вещей, которые причиняют боль, но когда вы делаете это, вы также не даете себе времени или пространства для полного исцеления.
Попробуйте сегодня взглянуть на те части себя или своего прошлого, которые вы пытались пропустить, но которые все еще остаются такими же свежими, как и тогда, когда это произошло.
Насколько вы всегда способны двигаться вперед в жизни, что является подарком, делать это, чтобы не излечить по-настоящему или не почувствовать, - это то, что в конечном итоге всегда будет возвращаться, чтобы причинить вам боль в долгосрочной перспективе. Это может проявляться как нетерпение или попытка изменить этот внутренний диалог с самим собой, чтобы то, что произошло в прошлом, не причиняло такой боли, как в настоящем.
Но это не сработает.
Единственный способ преодолеть эту боль, которую вы испытали, - это действительно почувствовать ее, а также увидеть, кто вы сейчас, когда вы ее испытали.
Весы (23 сентября - 22 октября)Пытаясь создать эту новую главу, на которой вы были сосредоточены, сегодня может быть один из тех дней, когда закрадывается неуверенность в себе, поскольку кажется, что ничто из того, что вы делаете, на самом деле не работает.
Это может быть перспективой, но также может быть, что вы не в гармонии со Вселенной.
Если вы пытаетесь навязать то, что, по вашему мнению, должно произойти дальше, или то, что вы хотите, чтобы вселенная сделала для вас, тогда вы не в естественном потоке жизни.
Когда это происходит, кажется, что все, что мы делаем, блокируется или бросается вызов, что может привести к нетерпеливости и даже сдаче. Ваш новый путь предназначен для вас, и большая работа по исцелению была направлена на то, чтобы это произошло.
Прямо сейчас самым полезным было бы спокойно поразмышлять, будь то медитация или на природе, и почувствовать, что вы должны делать дальше.
Когда мы просто действуем, исходя из того, что считаем лучшим, мы всегда будем разочарованы, однако, если мы сможем отпустить то, как, по нашему мнению, мы должны действовать, и вместо этого погрузиться в план Вселенной, мы всегда добьемся большего успеха.