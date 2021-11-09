Контейнеровоз сел на мель из-за сильной бури в Приморье

На юге приморья контейнеровоз «Райз шайн» (Rise Shine) совершил отклонение от курса после чего сел на мель. Транспорт получил течь в районе города Находка. Как сообщили в пресс-службе спасательной службы региона, все люди находятся в безопасности, а разлива нефти удалось избежать.
Также сообщается, что Rise Shine сел на мель недалеко от мыса Казино, а внутри него находятся 14 иностранных моряков. На подмогу уже движется спасательное судно "Лазурит". Известно, что в Приморье был циклон со штормовым ветром, что и могло стать причиной данного происшествия.
Напомним, ранее издательство «Курьер.Среда» сообщало, что 12-летняя девочка ожидает операции, в которой ей вырежут часть кишечника из-за видео в Tik-Tok. Любительница трендов пыталась создать видимость пирсинга с помощью двух маленьких магнитов, но случайно проглотила их. Сейчас врачи готовят ее к операции.