В Москве следователи завершили расследование дела о гибели дочери актера Владимира Конкина

Следственный комитет России завершил расследование по делу о гибели Софьи Конкиной, дочери актера Владимира Конкина. Скончавшаяся была найдена в бассейне. Сейчас учредителю "Джампа" вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Владелицей бассейна является Анна Андриянова. Сотрудниками СК арестовано ее имущество, которое оценивается в 11 миллионов рублей. А обвинительное заключение уже выдано подозреваемой. Дело передали в суд.
По данным следствия, 22 сентября прошлого года девочка начала тонуть, когда плавала. Однако медицинскую помощь ей никто не оказал, потому что никого из врачей поблизости не оказалось. На своем рабочем месте не было и дежурного инструктора по плаванию. Потерпевшая была доставлена в больницу, где скончалась через два дня.
Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» писала, что в США вскрытие тела ветерана Второй мировой войны превратили в шоу, которое транслировалось в онлайн формате, а само мероприятие проходило в зале отеля. Билеты на такое шоу стоили порядка 500 долларов. Сейчас вдова погибшего собирается судиться с организаторами процедуры. Но неизвестно, получится ли у нее, ведь ее муж завещал свое тело науке.