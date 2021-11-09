Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
09.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Москве следователи завершили расследование дела о гибели дочери актера Владимира Конкина

5:26:3211/9/2021
0

Она утонула в бассейне фитнес-центра.

Расследование уголовного дела продолжается.
Расследование уголовного дела завершено. Фото: Следственный комитет

Следственный комитет России завершил расследование по делу о гибели Софьи Конкиной, дочери актера Владимира Конкина. Скончавшаяся была найдена в бассейне. Сейчас учредителю "Джампа" вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Владелицей бассейна является Анна Андриянова. Сотрудниками СК арестовано ее имущество, которое оценивается в 11 миллионов рублей. А обвинительное заключение уже выдано подозреваемой. Дело передали в суд.

По данным следствия, 22 сентября прошлого года девочка начала тонуть, когда плавала. Однако медицинскую помощь ей никто не оказал, потому что никого из врачей поблизости не оказалось. На своем рабочем месте не было и дежурного инструктора по плаванию. Потерпевшая была доставлена в больницу, где скончалась через два дня.

Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» писала, что в США вскрытие тела ветерана Второй мировой войны превратили в шоу, которое транслировалось в онлайн формате, а само мероприятие проходило в зале отеля. Билеты на такое шоу стоили порядка 500 долларов. Сейчас вдова погибшего собирается судиться с организаторами процедуры. Но неизвестно, получится ли у нее, ведь ее муж завещал свое тело науке.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
бассейнплаваниетелоделоуголовное дело
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Смерти можно было избежать?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Контейнеровоз сел на мель из-за сильной бури в Приморье
5:10:30 11/9/2021
Контейнеровоз сел на мель из-за сильной бури в Приморье
Чтение Таро на одну карту для всех знаков зодиака, 9 ноября 2021 года
5:09:56 11/9/2021
Чтение Таро на одну карту для всех знаков зодиака, 9 ноября 2021 года
2022: прогноз астролога Александра Зараева на Год Водяного Тигра – несказанно удачным год будет для четырех знаков зодиака
5:00:24 11/9/2021
2022: прогноз астролога Александра Зараева на Год Водяного Тигра – несказанно удачным год будет для четырех знаков зодиака
БердскВ Бердске ковидный госпиталь развернул койки на 160 пациентов, но есть лишь восемь аппаратов ИВЛ - вся правда о лечении зараженных коронавирусом от Минздрава
4:58:22 11/9/2021
В Бердске ковидный госпиталь развернул койки на 160 пациентов, но есть лишь восемь аппаратов ИВЛ - вся правда о лечении зараженных коронавирусом от Минздрава
В США вскрытие ветерана Второй мировой превратили в шоу в прямом эфире
4:50:28 11/9/2021
В США вскрытие ветерана Второй мировой превратили в шоу в прямом эфире
У трех знаков зодиака 9 ноября будет очень тяжелый день
4:49:45 11/9/2021
У трех знаков зодиака 9 ноября будет очень тяжелый день
В Набережных Челнах мужчина нашел отрубленную засохшую женскую руку под ванной соседа
4:34:10 11/9/2021
В Набережных Челнах мужчина нашел отрубленную засохшую женскую руку под ванной соседа
Бердск«Охота упасть и засунуть голову в грязь»: В Бердске пациенты в ужасе от единственного входа в поликлинику №2 через красную зону
4:32:27 11/9/2021
«Охота упасть и засунуть голову в грязь»: В Бердске пациенты в ужасе от единственного входа в поликлинику №2 через красную зону
Молитва о замужестве и беременности святой Параскеве
4:30:10 11/9/2021
Молитва о замужестве и беременности святой Параскеве
12-летней девочке вырежут кишечник из-за любви к Tik-Tok
4:29:31 11/9/2021
12-летней девочке вырежут кишечник из-за любви к Tik-Tok