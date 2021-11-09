В рубрику "Сообщи свои новости" написала Ольга:
Прочитала только что статью о Виктории и Евгении, работающих в Бердской больнице, о их гонениях и травле и как они стали бороться с главврачом Аллой Дробинской. Спасибо Вам огромное за такую статью, за то что помогаете молодым женщинам, оказывавшихся в морально тяжелой ситуации в таких условиях.... Несомненно, такие главврачи безнравственно ведут, унижая работников, связанных с бухгалтерией в "их поместье", в присутствии других и "выживают с работы" именно по одной причине. Я не живу в Бердске и никогда там не была, но мы, население, видим как богатеют на дрожжах такие главврачи, и как издеваются над медиками и прочим персоналом такие персоналии высшего полета. Передайте мои слова поддержки девушкам, за их юридическую грамотность и желаю им успехов в борьбе не только за премиальные, но и за "честное свое имя"!