Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
09.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Чтение Таро на одну карту для всех знаков зодиака, 9 ноября 2021 года

5:09:5611/9/2021,Ария Гмиттер
0

Четверть Луны - переломный момент в астрологии.

Таро помогает нам понять, что нас ждет. Фото: Pexels

Ваше единственное чтение Таро для всех знаков зодиака здесь во вторник, 9 ноября 2021 года, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Установите четкое намерение, поскольку четверть луны прибывает через три дня на этой неделе.

Четверть Луны - переломный момент в астрологии. Луны и ее фазы Луны влияют на нас в больших и малых путях из - за его гравитационного притяжения на Земле, пишет Your Tango.

Таро помогает нам понять, что нас ждет, где подготовиться и даже какие слабые места нам нужно устранить сейчас и в ближайшие несколько дней.

Что принесет вашему знаку зодиака однокарточное чтение Таро во вторник?

Карты Таро вашего знака зодиака на вторник, 9 ноября 2021 года:

Завтрашнее ежедневное чтение карт Таро для Овна (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Четверка Пентаклей

Во-первых, Овен великодушен, поэтому, когда вам нужно взаимодействовать с скупым человеком, он подает сигнал тревоги, который нужно игнорировать.

Вы знаете, что не хотите связываться с человеком, который рассматривает всех так, как будто они берут, поэтому это может быть трудным вопросом, является ли этот человек хорошим партнером для вас или просто сказать нет и найти кого-то еще, с кем можно вести дела.

Завтрашнее ежедневное чтение карт Таро для Тельца (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Волшебник

Есть что-то великолепно прекрасное в человеке, который разносторонне развит и знает, что у него это происходит.

Это вы, Телец, и когда вы видите вещи в своей жизни, привлекающие к ним внимание, исследуйте их. Попробуйте то, что вы никогда раньше не пробовали, и будьте готовы поэкспериментировать со своими интересами.

Завтрашнее ежедневное чтение карт Таро для Близнецов (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Королева Жезлов

Новое начало - это то, что вам нужно, Близнецы. Протрите грифель начисто. Не сосредотачивайте все свое внимание на вчерашнем дне.

Жизнь предназначена для того, чтобы жить в данный момент, прямо сейчас. У всего есть свое божественное время, поэтому верьте, что вселенная приведет вас туда, где вам нужно быть.

Завтрашнее ежедневное чтение карт Таро для Рака (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Шестерка Мечей

У тебя переходный период, Рак. Это означает, что прямо сейчас в вашей жизни происходит много изменений, и вы чувствуете давление незащищенности.

Это когда слушание, медитация и настройка на свой внутренний голос сослужат вам хорошую службу. Найдите время для этих вещей и не недооценивайте силу своей духовной энергии.

Завтрашнее ежедневное чтение карт Таро для Льва (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Семерка Мечей

Вы захвачены чем-то, что привлекает ваше внимание, и вы полностью поглощены, очарованы очарованием всего этого. В этой ситуации есть сладкая невинность, перед которой трудно устоять.

Но вам может потребоваться освободить контроль над результатом, чтобы полностью понять, что происходит для вас и в вашу пользу прямо сейчас.

Завтрашнее ежедневное чтение карт Таро для Девы (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Паж Мечей

Тебе нужен душевный покой, Дева, поэтому для тебя важно создать укромный уголок или пространство, которое станет твоим убежищем от всего, что происходит вокруг тебя и в твоей жизни.

Осознанно относитесь к тому, что вы делаете, и позволяйте своим действиям говорить громче слов.

Завтрашнее ежедневное чтение карт Таро для Весов (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Верховная Жрица

Изменения так неожиданны и порой для вас непросты, но когда вы уступите им и позволите этому времени провести время на солнышке, вы будете поражены тем, как завершение этой главы или ваша жизнь приносит воспоминания, которые являются позитивными, а также на всю жизнь.

Завтрашнее ежедневное чтение карт Таро для Скорпиона (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Колесница

Часть вас хочет удержать эту обиду, и. ваше отсутствие прощения влияет на все ваши другие отношения, включая отношения с самим собой.

Тебе нужно отпустить, Скорпион. Не позволяйте себе терять время, которое вы не можете вернуть, тратя его на гнев, который непродуктивен и удерживает вас от чистой радости.


Завтрашнее ежедневное чтение карт Таро для Стрельца (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Отшельник

Замечательно выставлять себя на публику и быть общительным, но вы знаете, что еще замечательно, Стрелец, быть сдержанным, дать себе уединение и время, чтобы отстраниться от мира. Другими словами, Стрелец, найдите время, чтобы жить сбалансированной жизнью.

Завтрашнее ежедневное чтение карт Таро для Козерога (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Башня

Когда вы не можете подобрать нужные слова, это может быть очень неприятно.

Есть причина, по которой вы сейчас потеряли дар речи, и даже если вы не можете по-настоящему сказать, что вы думаете или чувствуете, из-за того, что обрабатываете детали немного дольше, разрыв в общении может быть более разрушительным, чем он есть на самом деле.

Завтрашнее ежедневное чтение карт Таро для Водолея (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Правосудие

Иметь веру. То, что что-то не имеет смысла для вас, не означает, что это не подходит для других.

Если вы решите позволить людям в вашей жизни влиять на вас и показывать вам, что делать и когда, это ваше решение. важно уважать то же самое в других.

Завтрашнее ежедневное чтение карт Таро для Рыб (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Сила

Когда ваша проницательность выявляет что-то важное, может потребоваться много сил, мужества и решимости, чтобы сделать важный выбор в отношении будущего.

Возможно, вы учитесь смотреть на вещи в новом свете, и эти корректировки требуют от вас времени и терпения.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
гороскопзнаки зодиакакарты таро
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Следуете предсказаниям карт Таро?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

2022: прогноз астролога Александра Зараева на Год Водяного Тигра – несказанно удачным год будет для четырех знаков зодиака
5:00:24 11/9/2021
2022: прогноз астролога Александра Зараева на Год Водяного Тигра – несказанно удачным год будет для четырех знаков зодиака
БердскВ Бердске ковидный госпиталь развернул койки на 160 пациентов, но есть лишь восемь аппаратов ИВЛ - вся правда о лечении зараженных коронавирусом от Минздрава
4:58:22 11/9/2021
В Бердске ковидный госпиталь развернул койки на 160 пациентов, но есть лишь восемь аппаратов ИВЛ - вся правда о лечении зараженных коронавирусом от Минздрава
В США вскрытие ветерана Второй мировой превратили в шоу в прямом эфире
4:50:28 11/9/2021
В США вскрытие ветерана Второй мировой превратили в шоу в прямом эфире
У трех знаков зодиака 9 ноября будет очень тяжелый день
4:49:45 11/9/2021
У трех знаков зодиака 9 ноября будет очень тяжелый день
В Набережных Челнах мужчина нашел отрубленную засохшую женскую руку под ванной соседа
4:34:10 11/9/2021
В Набережных Челнах мужчина нашел отрубленную засохшую женскую руку под ванной соседа
Бердск«Охота упасть и засунуть голову в грязь»: В Бердске пациенты в ужасе от единственного входа в поликлинику №2 через красную зону
4:32:27 11/9/2021
«Охота упасть и засунуть голову в грязь»: В Бердске пациенты в ужасе от единственного входа в поликлинику №2 через красную зону
Молитва о замужестве и беременности святой Параскеве
4:30:10 11/9/2021
Молитва о замужестве и беременности святой Параскеве
12-летней девочке вырежут кишечник из-за любви к Tik-Tok
4:29:31 11/9/2021
12-летней девочке вырежут кишечник из-за любви к Tik-Tok
В России хотят запретить фильмы с сексуальными извращениями
4:07:31 11/9/2021
В России хотят запретить фильмы с сексуальными извращениями
БердскГида группы, где при восхождении на Эльбрус погибло пять туристов, выписали из больницы. Мужчина ответил на все обвинения
4:05:45 11/9/2021
Гида группы, где при восхождении на Эльбрус погибло пять туристов, выписали из больницы. Мужчина ответил на все обвинения