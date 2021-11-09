Минздрав РФ разрешил провести III фазу исследований китайской вакцины от коронавируса V-01

В России Минздрав разрешил исследование III фазы инъекции от COVID-19. Вакцина называется V-01. Ее создателями являются сотрудники китайской компании Livzon Mabpharm. Такое сообщение появилось на сайте государственного реестра разрешений на проведение исследований министерства. Исследования начнутся 8 ноября, их планируют завершить к 30 июня 2023 года. В эксперименте примут участие 5 500 добровольцев. Процедуры будут проводиться в 19 медучреждениях в России.
Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» писала, что в Новосибирске ночью в бетонное ограждение влетел автомобиль, который был взят водителем в аренду. Сообщается, очевидцы вызвали на место происшествия спасательные структуры и медицинских специалистов. Двое пострадавших были госпитализированы.