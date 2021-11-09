В Новосибирске голая женщина убегала от преследователя по заснеженным улицам

В Новосибирске голая женщина убегала от преследователя по снегу. Все случилось 7 ноября во второй половине дня, когда уже стемнело. Инцидент попал в объективы видеорегистраторов машин, которые проезжали мимо домов, расположенных по улице Гурьевская. Видео было выложено в группе во ВКонтакте "АСТ-54".
Голая женщина забежала на тропинку, которая находится между домами, а мужчина продолжил следовать за ней. На этом пара пропала из кадра. Сообщается, что молодой человек уговаривал женщину прикрыться и не разгуливать в таком виде.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что в Москве сотрудники Следственного комитета закончили расследование уголовного дела по факту гибели Софьи Конкиной. Дочь знаменитого актера скончалась из-за инцидента в бассейне в сентябре прошло года. Девочка начала тонуть во время плавания. Тогда в зале отсутствовали дежурный инструктор по плаванию и медицинские специалисты. Пострадавшую госпитализировали. Она скончалась через два дня в больнице.