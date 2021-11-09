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09.11
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Минюст включил в перечень экстремистских материалов советский фильм 1973 года

6:27:5311/9/2021
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Такое решение вынес Сыктывкарский городской суд.

Советский фильм признан террористическим. Фото: Минюст

В России Минюст включил в список террористических материалов документальный фильм советских времен "Тайное и явное". Полный перечень опубликован на сайте ведомства. Также в источнике сказано, что список таких материалов формируется на основании судебных заключений, которые подтверждают, что материалы признаны террористическими приговором суда.

Картину "Тайное и явное" отнесли к таким материалам из-за решения Сыктывкарского городского суда от 5 июля 2021 года.

Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» писала, что власти выплатят по 12 792 рубля 2 млн россиянам. Такое пособие будет выплачено представителям малого и среднего бизнеса. На основе льготного кредитования или же в размере одного МРОТ на одного сотрудника.

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кинотерроризмминюстМинюст
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