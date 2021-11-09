Минюст включил в перечень экстремистских материалов советский фильм 1973 года

В России Минюст включил в список террористических материалов документальный фильм советских времен "Тайное и явное". Полный перечень опубликован на сайте ведомства. Также в источнике сказано, что список таких материалов формируется на основании судебных заключений, которые подтверждают, что материалы признаны террористическими приговором суда.
Картину "Тайное и явное" отнесли к таким материалам из-за решения Сыктывкарского городского суда от 5 июля 2021 года.
Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» писала, что власти выплатят по 12 792 рубля 2 млн россиянам. Такое пособие будет выплачено представителям малого и среднего бизнеса. На основе льготного кредитования или же в размере одного МРОТ на одного сотрудника.