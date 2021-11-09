Суд Бердска возобновит громкий процесс по делу о зверской расправе мужа-тирана над матерью двоих маленьких детей Марией Фомичевой

В связи с нерабочими днями в Бердском городском было отложено судебное заседание по уголовному делу Александра Фомичева, которого обвиняют в убийстве жены. Напомним, трагедия произошла 29 марта 2021 года в Северном микрорайоне Бердска в ходе ссоры супругов и после беседы с обвиняемым в местном отделе полиции.
Прошло два заседания по громкому процессу. Следующее судья Татьяна Васюхневич назначила на 12 ноября. Как сообщал «Курьер.Среда», СК завершил расследование в сентябре и тогда же материалы уголовного дела о жестокой расправе над 29-летней Марией Фомичевой с утвержденным обвинительным заключением прокурора поступили в суд.
Смертельные ударыПо версии следствия, 40-летний Фомичев нанес жене не менее пяти ударов ножом, которые стали для нее смертельными. Погибшую от рук домашнего тирана похоронили 1 апреля в Барнауле, откуда она родом. Кроме того, обвиняемому инкриминируют причинение телесных повреждений отцу, с которым семья с 6-летней дочерью и 3-летним сыном проживала в одной квартире.
В итоге Фомичеву инкриминируют совершение преступлений по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 119 - «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», п. «в» ч. 2 ст. 115 - «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия», ч. 1 ст. 105 - «Убийство». В домашней драме, завершившейся страшной трагедией, не последнюю роль сыграли бердские полицейские.
В ходе очередного семейного скандала в ночь на 29 марта Мария позвонила в горотдел МВД по Бердску. Домашнего тирана задержали ранним утром, но после беседы в отделе полиции отпустили домой. А когда соседи, обеспокоенные происходящим за стенкой, обратились в полицию, там не отреагировали — не стали выезжать по вызову. В итоге Фомичев зарезал свою жену. И сам сообщил в полицию о преступлении. Тогда его не просто задержали, а арестовали. Он до сих пор находится в СИЗО и останется там на время судебного следствия.
И если бы правоохранители отреагировали на звонки соседей о том, что по всему подъезду раздаются крики женщины о помощи, а в квартире — шум драки, возможно, трагедию удалось бы предотвратить. СК возбудил уголовное дело о халатности в отношении дежурного взвода оперативного реагирования патрульно-постовой службы горотдела МВД по Бердску. Расследование завершено, и в ближайшее время оно поступит в суд.
Полицейских наказалиВ итоге дублера помощника дежурного уволили со службы по порочащим основаниям, а начальник полиции, его зам и начальник дежурной части получили дисциплинарные взыскания, сообщал «Курьер.Среда». Известно, что подозреваемый в халатности полицейский не признал свою вину. Между тем следствию в ходе эксперимента удалось доказать, что стражи порядка имели возможность доехать до места происшествия за 3 минуты и предотвратить смерть молодой женщины, матери двоих маленьких детей.
Во время допроса Фомичев признался в содеянном, раскаялся, ссылаясь на то, что был пьян, и подробно рассказал, как убивал супругу. Между тем, по словам соседей, ссоры в семье были частным явлением, в том числе по ночам. Но «проблемными» Фомичевых они не называли.
Супруги переехали в Бердск в 2018 году из Новосибирска, куда Мария, воспитатель детсада, приехала из Барнаула, и Александр работал вахтовым методом. В Северном микрорайоне они поселились с родителями мужа в купленной квартире.
Максимальное наказание по самой тяжелой статье, которые инкриминируют Фомичеву, - 15 лет лишения свободы.
справка
УК РФ Статья 119. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью1. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, -
наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
УК РФ Статья 115. Умышленное причинение легкого вреда здоровью1. Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, -
наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев.
2. То же деяние, совершенное:
а) из хулиганских побуждений;
б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы;
в) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;
г) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга, -
наказывается обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
УК РФ Статья 105. Убийство1. Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, -
наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.