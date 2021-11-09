В Челябинске пенсионер избил 10-летнего мальчика и увел с собой

В Челябинске 62-летний мужчина, выходивший из подъезда увидел перед собой школьника, который проходил мимо и набросился на него. Мужчина схватил школьника, повалил на землю, затем приподнял и нанес ему несколько ударов в области живота рукой. После чего нападавший увел свою жертву в неизвестном направлении. Несмотря на то, что мама ребенка с криками просит злоумышленника остановиться.
Когда на место нападения прибыли сотрудники полиции, мужчина рассказал, что избил мальчика за то, что тот совместно со своим товарищем стучал в его окно на протяжении нескольких дней. Также обвиняемый пожаловался на то, что ему звонили в домофон.
А вот по мнению школьника, он ничего подобного не совершал. Мальчик заявил, что инциденты действительно случались, но он стоял в стороне, а не участвовал. Якобы стучали в окно и звонили в домофон его новые друзья. Известно, что мальчик учится в четвертом классе местной школы и проживает вместе с мамой. А после данного случая его мать сразу написала заявление в полицию.
Четвероклассник сообщил, что мужчина ударил его по лицу и животу, а из прохожих никто не вступился за ребенка. Теперь на мужчину составлен административный протокол, ему грозит штраф в размере до 13 тыс. рублей или арест на 15 суток. Также мужчине могут назначить исправительные работы.