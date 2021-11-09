Правнук Сталина стал бомжом после конфликта с отцом

Глухонемой правнук Иосифа Сталина Селим Бенсаад остался без жилься после ссоры с отцом. Теперь мужчина ночует в салоне собственного автомобиля. Сообщается, что отец алжирец Хосин Бенсаад сменил замки в квартире и хочет стать собственником столичной квартиры.
Вадим Горжанкин является пресс-атташе правнука Сталина. Он рассказал, что из-за старого конфликта с родственниками мужчина не может попасть в квартиру, в которой он прописан. Мужчина заявляет, что на жизнь правнука правителя идет покушение. Его пытаются признать недееспособным, что лишить его жилья.
Также Горжанкин заявляет, что отношение со стороны к мужчине ухудшилось, после выхода книги, которую написала историк семьи Сталина Лана Паршина в соавторстве с Селимом Бенсаадом. В книге содержится информация о завещании, которое подделал отец Селима.
Напомним, в июле этого года у родственника главы СССР Иосифа Сталина Леонида Аллилуева пытались похитить крупную сумму. Подозреваемой оказалась Анастасия Белянкина. Ее признали виновной и приговорили к 3,6 годам лишения свободы.