В Москве покончил жизнь самоубийством адвокат и автор книги о гибели компании «ЮКОС» Артур Воробьёв

В Москве нашли безжизненное тело адвоката Артура Воробьева. Мужчину обнаружили в ванной в его квартире. Известно, что предварительной причиной смерти считается суицид. Также в квартире была найдена предсмертная записка, которую написал мужчина в последние минуты своей жизни.
– Все, устал, я ухожу, Завещание оставил уже давно. Все сейфы оставляю открытыми, чтобы их не пришлось ломать, – написал мужчина.
Адвокат Воробьев был известен, как автор книги «Дело Йукоса, как зеркало русской адвокатуры». В книге он исследовал шаги, которые проделывала сторона защиты, в процессах рассмотрения такого громкого дела.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что в Санкт-Петербурге телефонный мошенник сбил и переехал на легковом автомобиле сотрудника СОБРа. Все случилось во время задержания. Сотрудник от полученных травм скончался на месте. Злоумышленник задержан при попытке скрыться с места происшествия.