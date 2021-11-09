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Выплаты в 12 тысяч рублей придут на карты россиян в ноябре 2021

7:53:0411/9/2021
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Для их получения не придется выходить из дома.

Пенсионные выплаты будут осуществляться автоматически. Фото: Pixabay.com

В России ПФР заявил об автоматических выплатах для россиян в размере 12 тыс. рублей. Также ведомство озвучило перечень россиян, которые смогут получить денежные средства.

– Гражданам, получившим инвалидность будут перечислены пенсии по инвалидности. Ранее таким людям приходилось ехать в ПФР и направлять соответствующее заявления для оформления выплат. Сейчас денежные средства будут поступать на счет граждан автоматически, – сообщают в ведомстве.

Такие правила пенсионных выплат были введены из-за ситуации с пандемией коронавируса. После введения 1 октября 2020 года их продлили до 1 марта, а затем сроки действия таких порядков были продлены до 1 октября 2021 года. Сейчас правила снова продлились до 1 октября 2022 года.

Пенсии по инвалидности будут автоматически назначены гражданам России в ноябре, основываясь на данных, поступающих в ПФР из Федерального реестра инвалидов. Также сообщается, что чаще всего приостановка пенсионных выплат осуществляется из-за несоответствия справок. Их возобновление после заморозки происходит, как только получатель устранит неполадки с документами.

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пенсииинвалидностьПФРВыплаты.
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