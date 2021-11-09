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В Бердске сорвали сроки глобального ремонта ул. Черемушной, но есть дорога и тротуары. «Косяки» подрядчик исправит весной

7:59:1911/9/2021,Анастасия Солодкова
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Власть признала отставание от графика глобального ремонта улицы, назвав объективные причины. Весной-2022 подрядчик исправит «косяки» и продолжит реконструкцию Черемушной до п. Борового.

К 1 ноября транспорт пошел по ул. Черемушной, но работы продолжаются. Фото: Алина Бурова/«Курьер.Среда»

В Бердске не успели завершить глобальный ремонт улицы Черемушной в установленный контрактом срок. Но уже хорошо, что до 1 ноября — часа Х — закатали в асфальт дорогу. Эти работы вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров называл первостепенными. Нужно было прежде всего открыть обновленную дорогу для проезда, что и было сделано к концу октября.

Горожане возмущались тому, что в первые ноябрьские морозы продолжали ремонт улицы. В частности укладывали новые тротуары. По мнению Захарова, современные технологии позволяют это делать. А то, что окажется разрушенным весной, подрядчик поправит, согласно условиям контракта и гарантийным обязательствам.

- Тротуары сегодня мы уже заканчиваем. Сейчас мы бетонируем закладные для опор уличного освещения. На этой неделе сделаем планировку территорий. Планируем установку ограждений. И, может быть даже, деревья посадим, - прокомментировал «Курьер.Среда» 9 ноября замглавы.

Он заверил, что подрядчик гарантирует качество работ. Кроме того, в 2022 году та же компания продолжит реконструкцию Черемушной после перекрестка с ул. Космической — к поселку Боровому. Погода, по словам Владимира Захарова, не вызывает опасений у дорожников:
- Сейчас стоят положительные температуры. Подрядчик использует специальные присадки, битум и другое для работы при низкой температуре.

По его словам, как только дорожники приступили к глобальной реконструкции ул. Черемушной (в августе 2021 года), было понятно, что весь объем работы до 1 ноября не сделают.
- Начали достаточно поздно, потому что первый подрядчик отказался. С ним мы контракт разорвали и заключили новый. Ситуация усугубилась резким ростом цены на стройматериалы, металл и другое. Подрядчик оказался в сложном положении, но нашел в себе силы и работу начал. Конечно, погодные условия не благоприятствуют, отставание от графика есть, но работы, которые должны были сделать в этот сезон, мы сегодня закончим - тротуар, - констатировал Захаров.

После того, как дорожники завершат укладывать ливневку и установят новое уличное освещение, приступят к монтажу светофоров. Вице-мэр напомнил, что светофорный объект на пересечении улиц Попова и Ленина поставили в декабре.
- Все делается. Главное — не паниковать, не опускать руки, а выполнять свою работу, - подытожил Захаров.

Напомним, что еще в 2019 году выделены деньги на капремонт дороги на ул. Черемушной до самого микрорайона Раздольного. Но компания «Союздорстрой», выигравшая аукцион летом 2020-го, так и не приступила к работе, сославшись на трудное финансовое положение. Новый контракт стоимостью 246 млн рублей заключен на два года с ООО «Стройсити».

План работ несколько изменили, и в 2021 году решили сделать 1,3 км дороги на Черемушной — от ул. Боровой до ул. Космической - за 150 млн рублей. В реальности асфальта положили больше, захватив дорогу на перекрестке с ул. Космической в два направления. Остальной участок проезжей части от Космической до микрорайона Раздольного (до ул. Алмазной) реконструируют в 2022 году за 95 млн рублей. До 31 августа 2022 года в общей сложно должно быть отремонтировано 3,3 км дороги.

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графиктротуарыремонт дорогиуличное освещениеООО «Стройсити»Владимир Захаров
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