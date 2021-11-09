Мертвым нашли пропавшего в горах Алтая 27-летнего туриста из Новосибирска Виктора Алтухова у подножия горы: он сорвался с высоты 150 метров на камни

Тело пропавшего 27-летнего туриста-одиночки из Новосибирска нашли у подножия горы 9 ноября. Напомним, Виктор Алтухов ушел в одиночный поход по горам Алтая еще 1 ноября по маршруту от села Кучерла к Аккемскому озеру, а потом обратно через перевал Кара-Тюрек. Однако с 5 ноября турист перестал выходить на связь. В тот же день МЧС, полиция и родственники сибиряка бросились на его поиски. В пресс-службе МЧС по Алтайскому краю «Курьер.Среда» 9 ноября сообщили подробности гибели молодого мужчины.
- 9 ноября в ходе обследования очередного участка поисков в районе Аккемской тропы спасатели обнаружили туриста без признаков жизни. Он сорвался с высоты около 150 метров на камни.
Поиски проводились с 5 ноября. Ежедневно спасатели проводили аэровизуальное обследование местности по маршруту туриста. 10 спасателей разделившись на 3 группы, обследовали квадрат за квадратом в пешем порядке. Гражданам, планирующим совершить поход в горной местности на территории Республики Алтай рекомендуем обязательно рассчитывать свои силы, изучить географические и климатические особенности местности, учитывать погодные условия, тщательно подбирать соответствующую экипировку и снаряжение, иметь при себе спутниковый телефон для связи со спасателями и лавинный датчик,- сообщили в пресс-службе МЧС по Алтайскому краю.
Брат Виктора Алтухова Николай рассказал «Курьер.Среда» о том, как все эти дни шли поиски мужчины, и почему МЧС долго не реагировали на просьбы семьи туриста в привлечении пограничников для поиска пропавшего.
- С 5 ноября велись поисковые работы, но МЧС отказывались от помощи пограничников с собаками. Пограничники предложили помощь, но МЧС сказали "если надо будет - привлечем". Но прошло уже столько времени и они не привлекают пограничников к работам, а также не хотят привлекать дополнительное подразделение спасателей. Вчера следы в скальных Кулуарах обнаружили. А сегодня тело нашли, нам позвонили с МЧС, но родителям еще ничего не говорили, так что это может быть не точно, - рассказывает брат погибшего сибиряка.
О месте и дате прощания с Виктором пока ничего неизвестно. Редакция «Курьер.Среда» выражает соболезнования родным и близким Виктора.