В Гае убийца троих студенток совершил еще одно зверское преступление

В Гае насильника и убийцу троих девочек подозревают в изнасиловании, которое он совершил за месяц до страшного преступления. Такая информация поступила от начальника отдела криминалистики СК России по Оренбургской области Дмитрия Анненкова. Сообщается, что Александр Лазарев изнасиловал женщину еще в августе, тогда жертва осталась цела, но не стала заявлять о случившемся в полицию.
О причастности подозреваемого к совершению данного преступления стало известно только после того, как он зарезал и изнасиловал троих студенток Гайского филиала Орского медицинского колледжа. Жертвам было 17, 18 и 19 лет. После задержания преступника, жертва изнасилования заявила в полицию.
Известно, что Александр Лазарев освободился из мест лишения свободы только летом 2021 года. Там он отбывал наказание за убийство местного предпринимателя. Тогда мужчину приговорили к 9 годам исправительной колонии. Однако 30-летний рецидивист совершил два громких преступления за два месяца, которые находился на свободе.