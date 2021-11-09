В Бердске волонтеры «ЗооХелп» напишут заявление в прокуратуру на приют «Надежда» из-за затянувшегося отлова 7 собак около рынка

В Бердске сотрудники волонтерского отряда «ЗооХелп» намерены направить заявление в прокуратуру. Как говорят волонтеры, их просьба об отлове семи бездомных собак якобы остается неуслышанной местными властями.
По словам волонтера Ольги А., собаки появились у дома №1/1 по ул. Первомайской полгода назад. Заявления в администрацию Бердска направлялись неоднократно.
- Нам приходят одни отписки. Говорят, что отлов сотрудниками приюта «Надежда» будет осуществлен, но прошло уже полгода, а семь собак до сих пор находятся на прежнем месте. Их мать часто заходит на территорию Бердского рынка. Щенки выросли и скоро от каждой подросшей самки появятся еще, как минимум, пять или шесть щенков, - отметила Ольга в беседе с «Курьер.Среда» 9 ноября.
Группе волонтеров страшно пускать ситуацию на самотек, ведь если бы собаки были ручные, то зоозащитники и сами бы с ними справились, пристроив их в добрые руки, но собаки дикие.
- Они к еде только подходят и все. Конечно, когда подрастут они могут напасть. Аналогичная ситуация есть и на частной территории «Ремикса»,- высказалась бердчанка.
Заместитель главы администрации Бердска Владимир Захаров заявил «Курьер.Среда», что уделит внимание данному вопросу. Как отметил вице-мэр, возможно, сотрудники приюта «Надежда» уже выезжали по вышеупомянутому адресу, но собак на месте не застали. По мнению Владимира Николаевича, в столь большом количестве беспризорных собак виноваты хозяева, ведь, к сожалению, в большинстве случаев, заводчики избегают ответственности возложенную на их плечи.
- Мы все «бьем по хвостам». Мы всех собак не переловим. Это чисто система контроля. В Германии прежде чем собаку заводить, люди подходят подготовку, а у нас берут, поиграются и выбрасывают на улицу,- подчеркнул Владимир Захаров.
Как стало известно, в настоящее время в Бердске приют для бездомных животных «Надежда» переполнен. Отловленных животных чипируют и снова выпускают на волю.
Напомним, что ранее «Курьер.Среда» сообщал, как экс-главбух «Надежды» Людмила Кадникова украла около 1 млн рублей за три года. По итогу расследования, женщина дала признательные показания, раскаялась в содеянном и возместила часть причиненного ее преступными действиями ущерба в сумме 465 тысяч рублей. Следователем регионального следственного управления фигурантке по делу было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 159 УК РФ. Следствием собрана достаточная доказательственная база, выполнен весь комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, в связи с чем, уголовное дело вместе с утвержденным прокурором города Бердска обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения.