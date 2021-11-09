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В сети появились кадры с места гибели бойца СОБРа в Москве. Его переехал на авто мошенник

8:16:1411/9/2021
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Подозреваемый был задержан на автозаправке.

Появилось видео с места гибели спецназовца. Фото: Pixabay.com

Первые кадры с места гибели бойца спецназа СОБР Росгвардии появились в сети. На них за пешеходным переходом припаркованы два автомобиля, один из них отечественного производства, второй – иномарка. Между ними лежит накрытое тело бойца спецназа. На месте ведутся работы соответствующих органов, также рядом припаркована машина сотрудников ГИБДД. А дорожная часть перекрыта специальными конусами.

Инцидент произошел в Санкт-Петербурге, там бойцы отряда СОБР производили задержание группы телефонных мошенников. Один их подозреваемых сбил на легковом авто сотрудника спецназа, а затем переехал. От полученных трав мужчина скончался на месте происшествия. А злоумышленник попытался скрыться. Его удалось задержаться на одной из автозаправок.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что подозреваемого в убийстве и изнасиловании троих девочек из Гаи обвинили в совершении изнасилования. Об этом заявила пострадавшая, по ее словам, происшествие случилось еще в августе, до совершения страшного преступления злоумышленником, тогда жертва осталась жива и не сообщила в полицию о данном инциденте.

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смертьгибельнаездзадержаниеСОБР
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