Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
09.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Москве пойманного с наркотиками бойца MMA полиции сдал школьник

9:01:1211/9/2021
0

Спортсмен был задержан в столичном аэропорту.

Бойца MMA задержали с наркотиками. Его сдал школьник. Фото: Pexels.com

В Москве школьник сдал органам правопорядка бойца MMA Салмана Джамалдаева. История началась с того, что полицейские задержали школьника с наркотиками на улице Академика Павлова. Учащийся 11-го класса и сдал сотрудникам бойца. По словам школьника, боец неоднократно просил его помочь с поиском наркотических веществ. А сам юноша несколько раз привозил вещество в отели и квартиру на Текстильщиках. А если молодой человек не мог приехать, ему угрожали.

Познакомились молодые люди через сестру товарища, с которым дружил школьник. Через некоторое время Джамалдаева задержали в Московском аэропорту Внуково. А 11-классник заявил, что это он предоставил всю информацию сотрудниками полиции и задержание подозреваемого стало логическом концом в этой цепочке.

– Я знал все, даже его адрес, потому что приезжал к нему по его просьбе. И вот группа задержания его перехватила, – сообщает парень.

Салман Джамалдаев является чемпионом России по панкратиону, чемпионом Юга РФ по грэпплингу, мастером спорта по вольной и греко-римской борьбе, бывшим чемпионом WFCA и ACB в полулëгком весе.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
задержаниебоецСпортнаркотики
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Что грозит спортсмену?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Новый 2022 год: любовь в году Водяного Тигра - поможет ли он влюбленным. Ритуал на любовь в новогоднюю ночь
9:00:00 11/9/2021
Новый 2022 год: любовь в году Водяного Тигра - поможет ли он влюбленным. Ритуал на любовь в новогоднюю ночь
В Челябинске пенсионер избил 10-летнего мальчика и увел с собой
8:35:22 11/9/2021
В Челябинске пенсионер избил 10-летнего мальчика и увел с собой
Бердск«На деревьях была кровь, а голова отлетела на несколько метров»: В Бердске 28 лет назад пасынок убил махечу ради квартиры по дороге в суд. Как это было, рассказали очевидцы
8:29:45 11/9/2021
«На деревьях была кровь, а голова отлетела на несколько метров»: В Бердске 28 лет назад пасынок убил махечу ради квартиры по дороге в суд. Как это было, рассказали очевидцы
БердскМертвым нашли пропавшего в горах Алтая 27-летнего туриста из Новосибирска Виктора Алтухова у подножия горы: он сорвался с высоты 150 метров на камни
8:16:42 11/9/2021
Мертвым нашли пропавшего в горах Алтая 27-летнего туриста из Новосибирска Виктора Алтухова у подножия горы: он сорвался с высоты 150 метров на камни
В сети появились кадры с места гибели бойца СОБРа в Москве. Его переехал на авто мошенник
8:16:14 11/9/2021
В сети появились кадры с места гибели бойца СОБРа в Москве. Его переехал на авто мошенник
В Гае убийца троих студенток совершил еще одно зверское преступление
8:03:42 11/9/2021
В Гае убийца троих студенток совершил еще одно зверское преступление
Прогноз магнитных бурь с 14 по 18 ноября 2021: метеопатов ожидает трехдневный шторм на солнце. Как с помощью режима дня снизить влияние геоударов
8:00:23 11/9/2021
Прогноз магнитных бурь с 14 по 18 ноября 2021: метеопатов ожидает трехдневный шторм на солнце. Как с помощью режима дня снизить влияние геоударов
БердскВ Бердске сорвали сроки глобального ремонта ул. Черемушной, но есть дорога и тротуары. «Косяки» подрядчик исправит весной
7:59:19 11/9/2021
В Бердске сорвали сроки глобального ремонта ул. Черемушной, но есть дорога и тротуары. «Косяки» подрядчик исправит весной
Выплаты в 12 тысяч рублей придут на карты россиян в ноябре 2021
7:53:04 11/9/2021
Выплаты в 12 тысяч рублей придут на карты россиян в ноябре 2021
В Москве покончил жизнь самоубийством адвокат и автор книги о гибели компании «ЮКОС» Артур Воробьёв
7:31:19 11/9/2021
В Москве покончил жизнь самоубийством адвокат и автор книги о гибели компании «ЮКОС» Артур Воробьёв