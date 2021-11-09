В Москве пойманного с наркотиками бойца MMA полиции сдал школьник

В Москве школьник сдал органам правопорядка бойца MMA Салмана Джамалдаева. История началась с того, что полицейские задержали школьника с наркотиками на улице Академика Павлова. Учащийся 11-го класса и сдал сотрудникам бойца. По словам школьника, боец неоднократно просил его помочь с поиском наркотических веществ. А сам юноша несколько раз привозил вещество в отели и квартиру на Текстильщиках. А если молодой человек не мог приехать, ему угрожали.
Познакомились молодые люди через сестру товарища, с которым дружил школьник. Через некоторое время Джамалдаева задержали в Московском аэропорту Внуково. А 11-классник заявил, что это он предоставил всю информацию сотрудниками полиции и задержание подозреваемого стало логическом концом в этой цепочке.
– Я знал все, даже его адрес, потому что приезжал к нему по его просьбе. И вот группа задержания его перехватила, – сообщает парень.
Салман Джамалдаев является чемпионом России по панкратиону, чемпионом Юга РФ по грэпплингу, мастером спорта по вольной и греко-римской борьбе, бывшим чемпионом WFCA и ACB в полулëгком весе.