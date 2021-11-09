В России зафиксирован новый рекорд по смертности от ковида за сутки

В России за 24 часа скончались 1 211 пациентов от коронавирусной инфекции. Это новый рекорд с момента начала пандемии. А накануне было зафиксировано 1190 смертей от COVID-19. Общее число летальных исходов от ковида составляет 249 215. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что показатели по смертности от данного вируса растут. По его словам, более чем в 56 странах мира за прошлую неделю был зафиксирован рост 10%.
С ростом отрицательных данных по коронавирусу правительство Новосибирской области вводит дополнительные ограничения в регионе. Так с 12 ноября будет введен режим пропускного контроля в предприятиях общественного питания: кафе и рестораны. Вход в такие заведения будет осуществляться строго при наличии QR-кода о вакцинации от коронавируса. Та же система посещений будет работать и на входных группах конгрессно-выставочных мероприятий.