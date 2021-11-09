В рубрику "Сообщи свои новости" написала Анна:
В доме №2Г по ул. Комсомольской с августа после ремонта труб в подвале нет горячей воды. Управляющая компания КСК на жалобы жильцов по телефону диспетчерской не реагирует.
Управляющая компания КСК на жалобы жильцов по телефону диспетчерской не реагирует.
В рубрику "Сообщи свои новости" написала Анна:
В доме №2Г по ул. Комсомольской с августа после ремонта труб в подвале нет горячей воды. Управляющая компания КСК на жалобы жильцов по телефону диспетчерской не реагирует.
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