Стало известно, сколько новых зараженных коронавирусом выявили в Бердске 9 ноября

В Бердске зарегистрировано еще 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Также сообщается, что выздороветь удалось 2600 пациентам, такие данные предоставляет оперштаб по борьбе с COVID-19 в регионе на 9 ноября. Известно, что всего на территории населенного пункта было выявлено 2857 пациентов с положительными результатами ПЦР-тестов.
Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» сообщала, что в России Минздрав разрешил произвести III фазу исследований вакцины V-01. Данную инъекцию от ковида разработали в Китае. В Исследовании, которое будет проводиться с 8 ноября 2021 года по 30 июня 2023 года, примут участие 5 500 участников, которые проявили добровольную инициативу. Все эксперименты будут проведены на территории России в 19-и медицинских учреждениях.