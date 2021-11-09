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Очень красивые поздравительные открытки и чудесные поздравления всем героям на День полиции 10 ноября

10:15:4311/9/2021
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Ежегодно 10 ноября в России отмечается День полиции России.

День полиции

Разрешите обратиться,
Поздравление зачитать?
В День полиции, в Ваш праздник,
Мы хотим Вам пожелать
Продвижения по службе,
На погонах новых звезд,
Силы, меткости, здоровья,
Чтоб в зарплате был прирост.
Чтобы рисковали реже,
Чтоб преступность шла на спад.
Чтоб в семье и на работе
Вас ценили, словно клад.

День полиции

Работа ваша не проста,
Вам доверяют неспроста.
Пускай же ваш нелегкий труд
Всегда и чтут, и берегут.
Достойной будет пусть зарплата,
Чтоб отпуск — где-то в Эмиратах,
Чтоб стрессов меньше — больше смеха.
Во всех делах всегда успеха!
И чтоб всегда, везде, во всём
Быть впереди и за рулем!

День полиции

В День милиции желаю
Много разных перспектив:
И карьеры, и успеха,
И отличный коллектив.

Чести, смелости, отваги,
Чтоб бежал зверь на ловца.
Ну а дома чтобы ждали
Любящие вас сердца!

Стихи: Поздравок
Источник: bonnycards.ru

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