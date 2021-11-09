В Казани грабитель изнасиловал и убил 25 старушек

Серийный убийца Радик Тагиров пойман в Казани через 10 лет после совершения ряда убийств, изнасилований и ограблений. Теперь ему предъявлено обвинения после признания в совершении преступлений, из-за которых погибли 25 пенсионерок.
Свои злодеяния он совершал в Уфе Казани, Перми, Самаре и других городах России. Тагиров представлялся сотрудником ЖЭКа или соцслужбы, после чего довольно свободно проходил в квартиры к пострадавшим.
После того, как мужчине удавалось проникать в жилища пожилых женщин, он их насиловал, потом душил и грабил. Жертвам маньяка было от 75 до 90 лет.
Свое "шествие" по городам России он продолжал с 2011 по 2012 год, после чего Тагиров затаился и его долгое время не могли найти. В руках у полиции были записи с камер видеонаблюдения, несмотря на это в течение десяти лет серийного убийцу поймать не удавалось даже за вознаграждение в три миллиона рублей.
В декабре 2020 года Радик Тагиров был задержан благодаря генетической экспертизе. Он признался в совершении 25 убийств и пояснил, что убивал пенсионерок ради денег, пишет «КП».