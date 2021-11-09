Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
09.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Казани грабитель изнасиловал и убил 25 старушек

10:27:2811/9/2021
0

Его жертвам было от 75 до 90 лет.

Тагиров убивал пенсионерок ради денег. Фото: Соцсети

Серийный убийца Радик Тагиров пойман в Казани через 10 лет после совершения ряда убийств, изнасилований и ограблений. Теперь ему предъявлено обвинения после признания в совершении преступлений, из-за которых погибли 25 пенсионерок.

Свои злодеяния он совершал в Уфе Казани, Перми, Самаре и других городах России. Тагиров представлялся сотрудником ЖЭКа или соцслужбы, после чего довольно свободно проходил в квартиры к пострадавшим.

После того, как мужчине удавалось проникать в жилища пожилых женщин, он их насиловал, потом душил и грабил. Жертвам маньяка было от 75 до 90 лет.

Свое "шествие" по городам России он продолжал с 2011 по 2012 год, после чего Тагиров затаился и его долгое время не могли найти. В руках у полиции были записи с камер видеонаблюдения, несмотря на это в течение десяти лет серийного убийцу поймать не удавалось даже за вознаграждение в три миллиона рублей.

В декабре 2020 года Радик Тагиров был задержан благодаря генетической экспертизе. Он признался в совершении 25 убийств и пояснил, что убивал пенсионерок ради денег, пишет «КП».

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
серийный убийцапожилые женщиныпоймали в Казани
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Действительно ради денег а не ради процесса?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВ Бердске волонтеры «ЗооХелп» напишут заявление в прокуратуру на приют «Надежда» из-за затянувшегося отлова 7 собак около рынка
10:19:18 11/9/2021
В Бердске волонтеры «ЗооХелп» напишут заявление в прокуратуру на приют «Надежда» из-за затянувшегося отлова 7 собак около рынка
Очень красивые поздравительные открытки и чудесные поздравления всем героям на День полиции 10 ноября
10:15:43 11/9/2021
Очень красивые поздравительные открытки и чудесные поздравления всем героям на День полиции 10 ноября
БердскКак погиб ведущий шоу «ДНК» на НТВ Александр Колтовой: хронология авиакатастрофы в Подмосковье 7 ноября 2020 года
10:13:20 11/9/2021
Как погиб ведущий шоу «ДНК» на НТВ Александр Колтовой: хронология авиакатастрофы в Подмосковье 7 ноября 2020 года
В Башкирии перестанут пускать в магазины без QR-кодов
10:11:17 11/9/2021
В Башкирии перестанут пускать в магазины без QR-кодов
В Иркутске задержали мужчину, который угнал автомобиль в Новосибирске
9:54:36 11/9/2021
В Иркутске задержали мужчину, который угнал автомобиль в Новосибирске
БердскСтало известно, сколько новых зараженных коронавирусом выявили в Бердске 9 ноября
9:35:12 11/9/2021
Стало известно, сколько новых зараженных коронавирусом выявили в Бердске 9 ноября
В России зафиксирован новый рекорд по смертности от ковида за сутки
9:21:30 11/9/2021
В России зафиксирован новый рекорд по смертности от ковида за сутки
В Москве пойманного с наркотиками бойца MMA полиции сдал школьник
9:01:12 11/9/2021
В Москве пойманного с наркотиками бойца MMA полиции сдал школьник
Новый 2022 год: любовь в году Водяного Тигра - поможет ли он влюбленным. Ритуал на любовь в новогоднюю ночь
9:00:00 11/9/2021
Новый 2022 год: любовь в году Водяного Тигра - поможет ли он влюбленным. Ритуал на любовь в новогоднюю ночь
В Челябинске пенсионер избил 10-летнего мальчика и увел с собой
8:35:22 11/9/2021
В Челябинске пенсионер избил 10-летнего мальчика и увел с собой