В Башкирии перестанут пускать в магазины без QR-кодов

В Башкирии из-за ситуации с коронавирусом перестанут пускать в крупные магазины без QR-кода о вакцинации от вируса. Такое правило будет действовать на территории республики с 10 ноября. Такое сообщение появилось на официальном сайте руководителя региона. К крупным магазинам отнесли торговые помещения, площадь которых составляет более, чем 1000 квадратных метров. Пациенты, имеющие медотвод от вакцинации также смогут стать покупателями таких магазинов, но только при предоставлении отрицательного ПЦР-теста.
По данным территориального Минздрава, общее число заразившихся коронавирусом на территории республики составляет 91 518 человек. За сутки выявлено 663 новых случая заражения. Всего выздоровели 80 507 пациента, из них 644 – за минувшие сутки.
Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» писала, что в здании Иркутского вокзала был задержан 22-летний молодой человек, который находился в федеральном розыске за совершение угона группой лиц по предварительному сговору на территории Новосибирска.