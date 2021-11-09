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В Башкирии перестанут пускать в магазины без QR-кодов

10:11:1711/9/2021
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Общее число заразившихся коронавирусом на территории республики составляет 91 518 человек.

Невакцинированных граждан перестанут пускать в крупные магазины. Фото: Pixabay.com

В Башкирии из-за ситуации с коронавирусом перестанут пускать в крупные магазины без QR-кода о вакцинации от вируса. Такое правило будет действовать на территории республики с 10 ноября. Такое сообщение появилось на официальном сайте руководителя региона. К крупным магазинам отнесли торговые помещения, площадь которых составляет более, чем 1000 квадратных метров. Пациенты, имеющие медотвод от вакцинации также смогут стать покупателями таких магазинов, но только при предоставлении отрицательного ПЦР-теста.

По данным территориального Минздрава, общее число заразившихся коронавирусом на территории республики составляет 91 518 человек. За сутки выявлено 663 новых случая заражения. Всего выздоровели 80 507 пациента, из них 644 – за минувшие сутки.

Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» писала, что в здании Иркутского вокзала был задержан 22-летний молодой человек, который находился в федеральном розыске за совершение угона группой лиц по предварительному сговору на территории Новосибирска.

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