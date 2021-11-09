Яркие картинки и сердечные поздравления 10 ноября ко Дню полиции

Полицейский, поздравляем!
Очень сильно уважаем
За профессию твою
Да за то, что ты в строю.
Рьяно бережешь порядок,
А труд этот не так сладок.
Ведь опасен он и труден,
О тебе молиться будем.
К новым «звёздочкам» идти!
Ряд успехов на пути!
Улыбнись и не грусти!
С днём полиции тебя!
Пусть счастливая звезда
Освещает путь к удаче,
Легко свершаются задачи.
Продвижения по службе.
Желаю денег на все нужды,
Заряда бодрого, стремлений,
Крепких сил и достижений.
У хранителей порядка
Будет всё пусть в жизни гладко.
Меньше зла и преступлений —
Больше радостных мгновений.
Мира, чуда, смеха, солнца!
Горе пусть вас не коснется.
Дней спокойных на работе,
Пусть друзья вас не подводят,
Пусть в добро не меркнет вера —
Счастья светлого без меры!
Стихи: Поздравок
Источник: bonnycards.ru