Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
09.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Яркие картинки и сердечные поздравления 10 ноября ко Дню полиции

4:50:4511/9/2021
0

Ежегодно 10 ноября в России отмечается День полиции России.

День полиции

Полицейский, поздравляем!
Очень сильно уважаем
За профессию твою
Да за то, что ты в строю.
Рьяно бережешь порядок,
А труд этот не так сладок.
Ведь опасен он и труден,
О тебе молиться будем.
К новым «звёздочкам» идти!
Ряд успехов на пути!
Улыбнись и не грусти!

День полиции

С днём полиции тебя!
Пусть счастливая звезда
Освещает путь к удаче,
Легко свершаются задачи.

Продвижения по службе.
Желаю денег на все нужды,
Заряда бодрого, стремлений,
Крепких сил и достижений.

День полиции

У хранителей порядка
Будет всё пусть в жизни гладко.
Меньше зла и преступлений —
Больше радостных мгновений.
Мира, чуда, смеха, солнца!
Горе пусть вас не коснется.
Дней спокойных на работе,
Пусть друзья вас не подводят,
Пусть в добро не меркнет вера —
Счастья светлого без меры!

Стихи: Поздравок
Источник: bonnycards.ru

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникпоздравленияпраздникидень полицииоткрытки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Яркие картинки и сердечные поздравления 10 ноября ко Дню полиции
4:50:45 11/9/2021
Яркие картинки и сердечные поздравления 10 ноября ко Дню полиции
Частичное затмение Луны: Как загадать желание в день силы и равновесия 19 ноября 2021 года
4:45:21 11/9/2021
Частичное затмение Луны: Как загадать желание в день силы и равновесия 19 ноября 2021 года
Москвич покончил с собой после того, как дочь обвинила его в изнасиловании
4:09:07 11/9/2021
Москвич покончил с собой после того, как дочь обвинила его в изнасиловании
На какой день недели выпадает 31 декабря 2021 года, и будет ли он выходным?
4:00:10 11/9/2021
На какой день недели выпадает 31 декабря 2021 года, и будет ли он выходным?
Госдума разрешила губернаторам избираться более двух сроков подряд и запретила называть глав регионов "президентами"
3:47:17 11/9/2021
Госдума разрешила губернаторам избираться более двух сроков подряд и запретила называть глав регионов "президентами"
За молившегося в московском метро мусульманина вступились полицейские: В правилах нет запрета на намаз
3:21:13 11/9/2021
За молившегося в московском метро мусульманина вступились полицейские: В правилах нет запрета на намаз
Прикольные яркие картинки во Всемирный день молодежи 10 ноября
3:15:25 11/9/2021
Прикольные яркие картинки во Всемирный день молодежи 10 ноября
"Пожарные смыли улики": Криминалист рассказал, как вычислили убийцу трех студенток в Оренбургской области
3:01:58 11/9/2021
"Пожарные смыли улики": Криминалист рассказал, как вычислили убийцу трех студенток в Оренбургской области
Чудотворная молитва Архангелу Михаилу на 21 ноября – она дает «очень сильную защиту» для каждого верующего
3:00:34 11/9/2021
Чудотворная молитва Архангелу Михаилу на 21 ноября – она дает «очень сильную защиту» для каждого верующего
Смертность привитых от коронавируса объяснили врачи снижением эффективности вакцины
2:44:01 11/9/2021
Смертность привитых от коронавируса объяснили врачи снижением эффективности вакцины