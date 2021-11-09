Как погиб ведущий шоу «ДНК» на НТВ Александр Колтовой: хронология авиакатастрофы в Подмосковье 7 ноября 2020 года

Год назад, 7 ноября, всю страну потрясла новость - ведущий программы «ДНК» Александр Колтовой погиб в авиакатастрофе в Подмосковье. Шоумену был 41 год. Известно, что в тот день Александр и его спутница вылетели с московского аэродрома Мячково в Рыбинск на частном самолете Cessna. Но через пару минут у самолета загорелся двигатель. Ведущий решил совершить аварийную посадку, которая закончилась трагично: пилот и пассажирка сгорели заживо. На фоне обсуждения возможных причин трагедии, вся страна активно обсуждала и личную жизнь Александра Колтового. Ведь пассажиркой оказалась вовсе не жена ведущего, как это было озвучено ранее, а экс-жена российского финансиста. До сих пор остается загадкой, какие именно отношения связывали Колтового и девушку. «Курьер.Среда» решил вспомнить все предположения и все версии трагедии, унесшей жизнь талантливого ведущего Александра Колтового.
Причиной крушения самолета могла стать ошибка пилота: Колтовой сам заправлял бакПосле авиакатастрофы общественность и эксперты начали озвучивать различные версии трагедии. Сам ведущий давно увлекался пилотированием и налетал 100 часов, однако опытным пилотом себя не считал.
Изначально было озвучено, что причиной крушения была ошибка пилота. Известно, что заправлял бак сам ведущий, также он не мог с первого раза завести мотор. После экспертизы специалисты выяснили, что бак с маслом был пуст, а винт не работал.
Это первая версия. Следующие версии стали выдвигать уже пилоты. Одна из них - ведущий мог совершить ошибку, пытаясь лететь над домами, это «сковывало» маневры в небе, следовательно - повышало риск крушения.
Затем появилось предположение, что ведущий хотел посадить самолет без лишних жертв, именно поэтому посадил самолет в поле, а не около жилых домов. После катастрофы в сети стали появляться и кадры посадки самолета, на них - самолет летит над шоссе, резко теряет высоту и падает, оставляя шлейф дыма. В интервью журналистам близкий друг и инструктор Колтового Тимур Саттаров рассказывал об ошибках ведущего во время полета.
- Судя по видео, самолет летел управляемый и потом внезапно свалился на крыло, будто перестал управляться. Что там произошло, мы не можем знать, но мы понимаем, что Саша боролся. Он уже искал место, куда можно посадить аварийный самолет, и просто не хватило чуть-чуть времени. Дефицит времени, дефицит высоты и горящий самолет — все сложилось в одно, и к сожалению, произошла трагедия, — озвучивал свое видение трагедии инструктор.
«Потеряли красивого мужчину и талантливого ведущего»: как близкие и знакомые Александра Колтового переживают смерть ведущегоИзвестие о внезапной кончине популярного ведущего повергло в шок не только близких Колтового, но и многочисленных фанатов ведущего. Подруга шоумена Лера Кудрявцева делилась с журналистами - любил летать.
- Я в шоке сейчас сижу! Да, он очень сильно любил летать. Чуть ли не каждые выходные летал. И меня с собой звал частенько, говорил «Поехали, Лерка, я тебя над Москвой прокачу», — вспоминала Лера Кудрявцева.
И вот, с того трагичного дня прошел год, а боль утраты не утихает ни у фанатов, ни у близких ведущего. В годовщину смерти одна из близких подруг Александра разместила обращение к покойному ведущему.
- Первое время после твоего ухода, я думала, что никогда больше не смогу сидеть на набережной Севкабеля и смеяться. Там мы провели лучшие из наших встреч, там же - застало нас известие о твоей смерти. Странно, что теперь одно место вместило в себя счастье и ужас. Помню, как мы поехали туда с тобой и ты настаивал, что у моря нужно пить хороший портвейн, непременно из красивых бокалов и по пути мы искали эти проклятые бокалы и нашли таки! Ты пёрся с этой коробкой подмышкой, а мы ржали, что никто ещё не подходил к вопросу пития портвейна с таким шиком. И сев на набережной пили портвейн, звеня в прозрачных бокалах словами признания в вечной дружбе и любви (а попросту несли жизнерадостную чепуху пьяные и счастливые). Эти бокалы я теперь берегу, как зеницу ока (так и создаются семейные реликвии), но многое отдала бы за то, чтобы вдребезги их разбить вместе с тобой во время нашей очередной встречи. Ты был одним из самых светлых, добрых и хороших людей, которых я встречала. Нам, твоим друзьям, повезло, что ты был у нас.
Я много раз уже была на набережной Севкабеля, бродила по Ваське, мы сидели в нашем любимом ресторане у Майи и заказывали все то, что лопали и пили вместе с тобой. В моём телефоне много фоток и и дурацких видосов. Ты по-прежнему есть. Просто тебя невозможно пока обнять. Когда-то мы конечно же встретимся и всё обязательно повторится, потому что «нету разлуки - существует громадная встреча». А значит, ничего не закончилось. Но скучать мы не перестанем никогда. Пусть у тебя там небо, любовь, друзья и счастье бытия в звоне бокалов. Где бы ты ни был, - написала одна из близких подруг погибшего ведущего Александра Колтового.
Похоронен Александр Колтовой на Николо-Архангельское кладбище в Москве. У ведущего остался сын и супруга.