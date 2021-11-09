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Киркорова с детьми не пустили на борт самолета в ОАЭ из-за отсутствия теста на ковид

10:45:5411/9/2021
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Его сын и дочь из-за инцидента пропустили школу.

Киркорова ввел в заблуждение туроператор. Фото: Pixabay.com

Российский певец Филипп Киркоров не смог вылететь из Дубая вместо со своими детьми. Их не впустили на борт самолета из-за отсутствия теста на коронавирус. Такое сообщение появилось на странице звезды в Instagram. Сообщается, что дети популярного исполнителя Мартин и Алла-Виктория пропустили школу из-за данного инцидента.

Также Киркоров рассказал своим подписчикам, что вторая попытка покинуть ОАЭ была совершена из Абу-Даби. Так как это другой штат и там действуют совершенно другие правила и законы на выезд из страны. Посещал Киркоров страну из-за своего выступления на фестивале PaRus. Проблемы, которые возникли у него при перелете связаны с тем, что у певца нет результатов ПЦР-теста.

Артист винит в такой ситуации туроператора, который не осведомил его о такой информации. Более того, Киркоров заявляет, что его ввели в заблуждение, сообщив, что результаты теста ему не понадобятся. Чтобы возместить моральный ущерб, звезде была предоставлена вилла на сутки.

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тестперелеткоронавирусПЦР-тестФилипп Киркоров
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