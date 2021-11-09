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В России могут ввести новое детское пособие на деньги от нефтяных доходов

10:59:0011/9/2021
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Авторы законопроекта считают, что новая мера может привести к росту рождаемости.

Деньги от добычи нефти могут направить на детей. Фото: Pixabay

В России могу начать выплачивать деньги от добычи нефти на содержание детей. Об новой инициативе стало известно от главы Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максима Петунина, сообщает телеканал RT.

- Мы предлагаем на законодательном уровне зафиксировать практику ежегодного перечисления в Фонд будущих поколений средств в размере 10% от налога на добычу полезных ископаемых, из которых каждый новорождённый будет получать 100 тысяч рублей на свой счёт, — указано в письме, направленном главе правительства России.

Как считает автор инициативы, данная мера поможет некоторым родителям завести больше детей, так как они будут уверены, что в будущем не останутся голодными. Предлагается разрешить использовать данный капитал до совершеннолетия.

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деньгиналогидетские пособияМихаил МишустинМаксим Петунин
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