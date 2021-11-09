В России могут ввести новое детское пособие на деньги от нефтяных доходов

В России могу начать выплачивать деньги от добычи нефти на содержание детей. Об новой инициативе стало известно от главы Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максима Петунина, сообщает телеканал RT.
- Мы предлагаем на законодательном уровне зафиксировать практику ежегодного перечисления в Фонд будущих поколений средств в размере 10% от налога на добычу полезных ископаемых, из которых каждый новорождённый будет получать 100 тысяч рублей на свой счёт, — указано в письме, направленном главе правительства России.
Как считает автор инициативы, данная мера поможет некоторым родителям завести больше детей, так как они будут уверены, что в будущем не останутся голодными. Предлагается разрешить использовать данный капитал до совершеннолетия.