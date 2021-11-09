Бесподобные поздравлении в Международный день бухгалтера: самые классные и самые чутки поздравления в профессиональный праздник 10 ноября

С днем бухгалтера от сердца
Поздравляю, не грусти,
Отыщи ты к счастью дверцу,
В жизнь свою его впусти,
А а работе все нормально,
Как обычно, будет пусть,
Ты — бухгалтер идеальный —
Утверждать я всем берусь!
Профессий очень много важных,
Но правит миром не поэт,
Не трубочист, покрытый сажей,
Бухгалтера нужнее — нет.
День всех Бухгалтеров сегодня,
И мы поздравим их душевно,
Не нужно нам профессий модных,
Бухгалтер — это ведь престижно!
Пусть будет все у них отлично,
Сойдутся сверки и балансы,
Желаем яркой жизни личной,
Неисчерпаемых финансов!
«Бухгалтер, милый мой бухгалтер!», — Доносится песня из окон всех. Мы вас сердечно поздравляем, Пусть в жизни будет лишь успех!
Удача ждёт вас на работе,
А дома будет всё пучком,
Пусть люди добрые окружают,
И все проблемы — нипочём!
Стихи: Поздравок
Источник: bonnycards.ru