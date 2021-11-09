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Бесподобные поздравлении в Международный день бухгалтера: самые классные и самые чутки поздравления в профессиональный праздник 10 ноября

11:15:1711/9/2021
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Ежегодно 10 ноября специалисты одной из точных профессий отмечают свой профессиональный праздник — Международный день бухгалтерии.

Международный день бухгалтера

С днем бухгалтера от сердца
Поздравляю, не грусти,
Отыщи ты к счастью дверцу,
В жизнь свою его впусти,

А а работе все нормально,
Как обычно, будет пусть,
Ты — бухгалтер идеальный —
Утверждать я всем берусь!

Международный день бухгалтера

Профессий очень много важных,
Но правит миром не поэт,
Не трубочист, покрытый сажей,
Бухгалтера нужнее — нет.

День всех Бухгалтеров сегодня,
И мы поздравим их душевно,
Не нужно нам профессий модных,
Бухгалтер — это ведь престижно!

Пусть будет все у них отлично,
Сойдутся сверки и балансы,
Желаем яркой жизни личной,
Неисчерпаемых финансов!

Международный день бухгалтера

«Бухгалтер, милый мой бухгалтер!», — Доносится песня из окон всех. Мы вас сердечно поздравляем, Пусть в жизни будет лишь успех!

Удача ждёт вас на работе,
А дома будет всё пучком,
Пусть люди добрые окружают,
И все проблемы — нипочём!

Стихи: Поздравок
Источник: bonnycards.ru

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