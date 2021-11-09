Стало известно, сколько новых зараженных коронавирусом выявили в Бердске 9 ноября

В Бердске растет число заразившихся ковидом пациентов. Так с 1 ноября ежедневно выявлялось до 15 случаев заражения. Каждые 24 часа жители сдают от 150 до 240 ПЦР-тестов, сообщает главный врач Бердской центральной городской больницы Алла Дробинская. Также сообщается, что общее число заразившихся с начала пандемии составляет 2857. Под наблюдением врачей находятся 892 пациента из них 228 – дети. Сегодня выявили еще 15 заболевших.
В период нерабочих дней кабинеты города, предназначенные для вакцинации населения, не прекращали свою деятельность. Сейчас на территории Бердска открыто четыре таких кабинета. На официальном сайте города сообщается, что на 8 ноября 34 332 человека или 49,2% от общего числа жителей города прошли первый компонент вакцины. А полный курс вакцинации прошли 29 232 человека или 42,3 % от плана по вакцинации.
Также из-за постановления главного санитарного врача Новосибирской области были установлены лица, подлежащие обязательной вакцинации. Так среди лиц, старше 60-летнего возраста вакцинировано первым компонентом 9 783 человека. А полную вакцинацию прошли 8 989 граждан.