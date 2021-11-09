Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
09.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Стало известно, сколько новых зараженных коронавирусом выявили в Бердске 9 ноября

10:42:1611/9/2021
0

Под наблюдением врачей находятся 892 пациента, из них 228 – дети.

Рост заражаемости коронавирусом среди жителей Бердска. Фото: Pexels.com

В Бердске растет число заразившихся ковидом пациентов. Так с 1 ноября ежедневно выявлялось до 15 случаев заражения. Каждые 24 часа жители сдают от 150 до 240 ПЦР-тестов, сообщает главный врач Бердской центральной городской больницы Алла Дробинская. Также сообщается, что общее число заразившихся с начала пандемии составляет 2857. Под наблюдением врачей находятся 892 пациента из них 228 – дети. Сегодня выявили еще 15 заболевших.

В период нерабочих дней кабинеты города, предназначенные для вакцинации населения, не прекращали свою деятельность. Сейчас на территории Бердска открыто четыре таких кабинета. На официальном сайте города сообщается, что на 8 ноября 34 332 человека или 49,2% от общего числа жителей города прошли первый компонент вакцины. А полный курс вакцинации прошли 29 232 человека или 42,3 % от плана по вакцинации.

Также из-за постановления главного санитарного врача Новосибирской области были установлены лица, подлежащие обязательной вакцинации. Так среди лиц, старше 60-летнего возраста вакцинировано первым компонентом 9 783 человека. А полную вакцинацию прошли 8 989 граждан.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
статистиказаражениекоронавирусКовидВакцинация.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы вакцинированы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Казани грабитель изнасиловал и убил 25 старушек
10:27:28 11/9/2021
В Казани грабитель изнасиловал и убил 25 старушек
БердскВ Бердске волонтеры «ЗооХелп» напишут заявление в прокуратуру на приют «Надежда» из-за затянувшегося отлова 7 собак около рынка
10:19:18 11/9/2021
В Бердске волонтеры «ЗооХелп» напишут заявление в прокуратуру на приют «Надежда» из-за затянувшегося отлова 7 собак около рынка
Очень красивые поздравительные открытки и чудесные поздравления всем героям на День полиции 10 ноября
10:15:43 11/9/2021
Очень красивые поздравительные открытки и чудесные поздравления всем героям на День полиции 10 ноября
БердскКак погиб ведущий шоу «ДНК» на НТВ Александр Колтовой: хронология авиакатастрофы в Подмосковье 7 ноября 2020 года
10:13:20 11/9/2021
Как погиб ведущий шоу «ДНК» на НТВ Александр Колтовой: хронология авиакатастрофы в Подмосковье 7 ноября 2020 года
В Башкирии перестанут пускать в магазины без QR-кодов
10:11:17 11/9/2021
В Башкирии перестанут пускать в магазины без QR-кодов
В Иркутске задержали мужчину, который угнал автомобиль в Новосибирске
9:54:36 11/9/2021
В Иркутске задержали мужчину, который угнал автомобиль в Новосибирске
БердскСтало известно, сколько новых зараженных коронавирусом выявили в Бердске 9 ноября
9:35:12 11/9/2021
Стало известно, сколько новых зараженных коронавирусом выявили в Бердске 9 ноября
В России зафиксирован новый рекорд по смертности от ковида за сутки
9:21:30 11/9/2021
В России зафиксирован новый рекорд по смертности от ковида за сутки
В Москве пойманного с наркотиками бойца MMA полиции сдал школьник
9:01:12 11/9/2021
В Москве пойманного с наркотиками бойца MMA полиции сдал школьник
Новый 2022 год: любовь в году Водяного Тигра - поможет ли он влюбленным. Ритуал на любовь в новогоднюю ночь
9:00:00 11/9/2021
Новый 2022 год: любовь в году Водяного Тигра - поможет ли он влюбленным. Ритуал на любовь в новогоднюю ночь