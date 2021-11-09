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Кремль сообщил об использовании QR-кодов для поездок самолетами и на поездах

11:08:0911/9/2021
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Дмитрий Песков заявил, что решение об ограничении для пассажиров на транспорте может принять только оперативный штаб.

Поезда и самолеты пока доступны всем гражданам. Фото: Pixabay

В России пока не будут введено ограничение для поездок в железнодорожном транспорте и на самолетах для тех, у кого нет прививки. Об этом стало известно из заявления пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Как пояснил представитель Кремля 9 ноября, данный вопрос должен решаться на уровне оперативного штаба. Об этом стало известно во время пресс-конференции с журналистами.

- В Кремле не обсуждают введение QR-кодов на транспорте, включая авиацию и железную дорогу. Это прерогатива оперативного штаба, - пояснил Песков.

Ограничения для тех, у кого нет QR-кода, действуют на входах в торговые центры, кинотеатры, где они работают, и массовые мероприятия.

О том, что проезд в общественном транспорте может быть доступен лишь вакцинированным гражданам, стало известно от властей Татарстана. При этом ограничивают граждан без прививок только старше 60 лет. Власти региона планируют отменить действие транспортных карт для лиц 60+, если у них нет прививки или медотвода.

Как сообщал "Курьер.Среда", с 12 ноября в Новосибирской области вводят QR-коды для посещения кафе, ресторанов и других точек общественного питания.

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прививкаQR кодВакцинация.проезд в транспортеДмитрий Песков
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