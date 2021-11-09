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09.11
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Прикольные яркие картинки во Всемирный день молодежи 10 ноября

3:15:2511/9/2021
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«Всемирный день молодёжи» — неофициальный интернациональный международный праздник молодых людей под эгидой Всемирной федерации демократической молодёжи. Отмечается 10 ноября.

Всемирный день молодежи

День всемирный молодежи
Отмечают нынче все.
Сколько бы не было по жизни,
Молодость всегда в душе.

Пусть такое настроение
Помогает жить легко.
Сохраните пыл и бодрость,
С ними ярко и светло.

Всемирный день молодежи

Молодость — пора прекрасна,
Жизнь полным полна веселья.
Я желаю не напрасно
Прожить годы, дни недели.

В день всемирный молодежи
Пусть гуляет весь народ,
Нету юности дороже,
Жизнь всегда спешит вперед.

Молодость — пора прекрасна,
Ведь в душе цветет весна.
Я желаю не напрасно,
С удовольствием, прекрасно
Всем испить ее до дна.

Всемирный день молодежи

С Всемирным днем молодежи, Желаю, чтоб цвела твоя душа, Чтоб радость, доброта, веселье, Окружали тебя везде и всегда!

Чтобы счастье в доме поселилось,
Чтоб яркими были все года,
Чтоб все плохое позабылось,
Желаю не грустить я никогда!

Желаю больше я тебе экстрима,
От жизни все ты получай всегда,
Во всем ты будь неповторимым,
На помощь приходи всегда!

Открытки: bonnycards.ru
Стихи: Поздравок

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