Прикольные яркие картинки во Всемирный день молодежи 10 ноября

День всемирный молодежи
Отмечают нынче все.
Сколько бы не было по жизни,
Молодость всегда в душе.
Пусть такое настроение
Помогает жить легко.
Сохраните пыл и бодрость,
С ними ярко и светло.
Молодость — пора прекрасна,
Жизнь полным полна веселья.
Я желаю не напрасно
Прожить годы, дни недели.
В день всемирный молодежи
Пусть гуляет весь народ,
Нету юности дороже,
Жизнь всегда спешит вперед.
Молодость — пора прекрасна,
Ведь в душе цветет весна.
Я желаю не напрасно,
С удовольствием, прекрасно
Всем испить ее до дна.
С Всемирным днем молодежи, Желаю, чтоб цвела твоя душа, Чтоб радость, доброта, веселье, Окружали тебя везде и всегда!
Чтобы счастье в доме поселилось,
Чтоб яркими были все года,
Чтоб все плохое позабылось,
Желаю не грустить я никогда!
Желаю больше я тебе экстрима,
От жизни все ты получай всегда,
Во всем ты будь неповторимым,
На помощь приходи всегда!
Открытки: bonnycards.ru
Стихи: Поздравок